Werkgelegenheid Waaslandhaven voor negende jaar op rij gestegen en ook trafiek groeit opnieuw, maar hoe lang nog? Kristof Pieters

11 juni 2020

17u10 12 Beveren De Waaslandhaven heeft het voorbije jaar opnieuw alle records gebroken op vlak van trafiek en tewerkstelling. In totaal levert de haven 21.010 rechtstreekse jobs op, maar indirect gaat het om een tewerkstelling van 48.954 mensen. Toch is er geen euforie bij de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Er zijn voorlopig geen gronden meer beschikbaar en het is nog afwachten hoe diep de coronacrisis zal inhakken.

MLSO organiseert elk jaar een exclusieve bevraging bij alle bedrijven in de Waaslandhaven om te peilen naar de werkgelegenheid in de Waaslandhaven. Donderdag werden de nieuwe cijfers van 2019 bekendgemaakt en er is goed nieuws want de tewerkstelling is opnieuw toegenomen van 20.562 naar 21.010 banen, dat is een stijging van 2,18%. De indirecte tewerkstelling flirt intussen met de kaap van 50.000 en bedraagt nu 48.954. “Deze cijfers tonen opnieuw aan dat de haven een zeer belangrijke motor blijft voor de Vlaamse economie”, zegt voorzitter Boudewijn Vlegels. “Voor het negende jaar op rij stegen de tewerkstellingscijfers en daar kunnen we natuurlijk alleen maar tevreden over zijn.”

Tekort aan gronden

Toch is er geen euforie want de vraag is hoe lang deze groeicijfers blijven aanhouden. MLSO heeft namelijk geen gronden meer om in concessie te geven. “Op langere termijn is er nog zo’n 200 tot 300 ha gepland maar daar gaan lange procedures aan vooraf”, zegt directeur Peter Van de Putte. “Eén van die projecten is de zone Bieshoek in Zwijndrecht waarvoor intussen een inrichtingsstudie loopt. Daarnaast is sprake van 60 tot 70 ha extra concessiegronden in de omgeving van het nieuwe containerdok en de ontwikkeling van het Logistiek Park Oost kan 30 à 40 ha opleveren. We spreken wel over een termijn van vijf jaar. Intussen wijken bedrijven uit om elders te investeren en dat is jammer. We onderhandelen intussen wel met een aantal bedrijven rond braakliggende gronden die nu nog in privéhanden zijn. Die zouden binnen twee jaar op de markt kunnen komen.”

Impact coronacrisis

Een andere kopzorg is de impact van de coronacrisis. Opmerkelijk is wel dat de containertrafiek dit jaar tussen januari en april nog altijd steeg met 5% ondanks de coronacrisis. “Maar het effect van de crisis zal zich in de latere kwartalen van het jaar nog wel laten voelen”, zegt Guy Janssens van het Havenbedrijf. “Tot nog toe hebben we de crisis goed doorstaan. Dat is ook zo voor de chemiesector. Die heeft als voordeel dat de basisgrondstoffen ook gebruikt worden voor onder meer schoonmaakproducten en farmaceutische producten. Hierdoor bleef de productie op peil.”

Volgens MLSO-directeur Peter Van de Putte hebben inmiddels zes bedrijven in het kader van de coronacrisis gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun concessiegelden met maandfacturen te betalen, een relatief beperkt aantal. Ook dit wijst er op dat de meeste bedrijven de crisis vrij goed lijken te doorstaan.