Werken kruispunt Yzerhand lopen enkele dagen vertraging op door slecht weer Kristof Pieters

14 februari 2020

15u12 2 Beveren Omwille van de weersomstandigheden en de hoge grondwaterstand heeft de aannemer een extra paar dagen nodig om het kruispunt Ciamberlanidreef met het Yzerhand af te werken tot de onderfundering. Vanaf woensdag 19 februari start de volgende fase van de werken op het Yzerhand in noordelijke richting (Glazenleeuw).

Sinds vandaag is de Donkvijverstraat tussen de Bisschop Triestlaan en de Klapperstraat tijdelijk dubbelrichting voor een betere doorstroming van het verkeer in de centrumstraten. Dit geldt voor de duur van de werken.

De parking van Carrefour Market is normaal gezien vanaf woensdag 19 februari met de auto bereikbaar via de Ciamberlanidreef. De winkels in en rond de werfzone blijven te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar.