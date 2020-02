Werken aan windmolenpark stilgelegd na klacht van Polderbestuur Kristof Pieters

12 februari 2020

18u40 0 Verrebroek De firma Storm heeft de werken aan nieuwe windmolenpark in Verrebroek moeten stopzetten. Dat gebeurde na een klacht van het Polderbestuur. Tegen de komst van het windmolenpark is veel verzet, niet in het minst van de bewoners van de Schoorstraat want die krijgen drie windturbines in hun achtertuin. Het gemeentebestuur steunt het verzet.

Het juridisch gevecht voor het windmolenpark sleept al bijna tien jaar aan. Een eerste keer haalde Storm bakzeil en werd de vergunning vernietigd door de Raad van State. De tweede vergunning werd goedgekeurd door de minister maar zowel de bewoners als de gemeente vechten dit aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Dat de firma Storm dan toch start met grondwerken heeft te maken met een bouwvergunning die vijf jaar geleden al werd afgeleverd en die op 7 februari zou vervallen. Via het Polderbestuur zijn de bewoners er wel in geslaagd om de werken te laten stilleggen. “Deze zijn namelijk een inbreuk op een overeenkomst die in 2012 is afgesloten met de Polder Land van Waas”, zegt Jan Balliauw, buurtbewoner én adjunct-dijkgraaf. “In het verleden zijn al veel polderwegen kapot gereden door de grote kranen en vrachtwagens voor de bouw van windmolens. We zijn nog altijd bezig met de afwikkeling van een schadegeval in Melsele. Daarom hadden we opgelegd dat er vooraf een correcte plaatsbeschrijving zou gebeuren en dat er overal rijplaten werden gelegd. Drie maand voor de start van de werken moest ook een borg betaald worden. Al deze afspraken zijn echter niet nageleefd. We zagen vlak voordat de bouwvergunning zou verlopen plots vrachtwagens van 30 ton door de straat donderen. We hebben daarom de firma Storm in gebreke gesteld en de werken laten stilleggen.”

Volgens de buurtbewoners liggen de drie geplande windmolens veel te dicht bij de woningen. “Maar de slagschaduw zal ook voor een groot deel van Verrebroek gevolgen hebben”, benadrukt Balliauw. “We leven nu al met de windmolens aan de zuidkant van de E34. Als er ook aan de noordkant komen, zitten we in de Schoorstraat helemaal ingesloten.”

De bewoners vinden het ook niet netjes van de windmolenbouwer dat ze het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet afwacht. “Met een vergunning uit de vorige procedure probeert men nu op een drafje toch te starten. Storm was enkel akkoord om te wachten als de gemeente rond de tafel wil zetten voor andere projecten in de gemeente. Dit is niet meer of minder dan pure chantage.”

Schepen van leefmilieu Filip Kegels (N-VA) heeft Storm al laten weten niet opgezet te zijn met hun démarche. “Ik denk ook niet dat het bedrijf een goede beurt zal maken bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Bovendien moet men zich geen illusies maken. Er staan al voldoende windmolens op ons grondgebied, zowel langs de E34 als de E17. Windmolens in een tweede lijn zijn voor ons uitgesloten. We gaan daar geen enkel project meer vergunnen. Ook de drie turbines die Storm wil bouwen in de Schoorstraat vormen geen cluster met de bestaande windmolens. Daarom dat we hier steeds negatief advies hebben gegeven en de vergunning eveneens in beroep aanvechten.”