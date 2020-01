Werken aan nutsleidingen worden hervat op N70, versmalde rijbanen en zone 30 Kristof Pieters

09 januari 2020

16u46 3 Beveren De komende weken worden de nutswerken aan de noordzijde van de N70 hervat tussen de rotonde aan Cortewalle en supermarkt Lidl. Op de N70 blijft tweerichtingsverkeer mogelijk, weliswaar op versmalde rijbanen en met een snelheidsregime van 30 kilometer per uur.

Het kruispunt van het Viergemeet met de N70 zal afgesloten zijn tot de nutswerken hier klaar zijn. De bewoners van Viergemeet kunnen de wijk uitrijden via de Luitenant Van Eepoelstraat. Fietsers kunnen wel passeren.

In de nacht van 22 januari wordt een doorsteek voor de nutsleidingen gemaakt ter hoogte van het Pareinpark van 20 uur ’s avonds tot 5 uur ‘s ochtends. Slechts de helft van de straat in het Pareinpark zal bruikbaar zijn. De gemeente vraagt bedrijven om in die periode zeker geen transporten te plannen. Een vlotte toegang via de Luitenant Van Eepoelstraat blijft mogelijk.

Parkeerverbod

Aan de noordkant van de N70 geldt voor de periode van de werken een parkeerverbod tussen Carrefour en Viergemeet. De opritten van huizen en handelszaken blijven steeds bereikbaar met rijplaten en brugjes.

Opgelet: in de werfzone geldt een snelheidslimiet van 30 km/u. De politie zal op geregelde tijdstippen controles uitvoeren.