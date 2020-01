Werken aan N450 uit de startblokken, handelaars staan voor moeilijke periode: “We zullen de steun van onze vaste klanten goed kunnen gebruiken” Kristof Pieters

13 januari 2020

14u39 0 Melsele Iets later dan aangekondigd zijn maandag de werken gestart aan de N450 in Melsele. Het verkeer van en naar de E34 zal de komende maanden een omleiding moeten volgen langs smalle polderbaantjes. De grote verkeerschaos is voorlopig uitgebleven. De handelaars langs de N450 zien wel meteen het effect. “Ik hoop op de steun van vaste klanten om deze moeilijke periode te kunnen overbruggen”, zegt Martine Van Laere van dagbladhandel Tommaco.

De werken gingen maandagochtend van start met een valse noot. De N450 werd namelijk pas vanaf 10 uur afgesloten waardoor heel wat mensen nodeloos al de omleidingsroute volgden. Tot grote problemen kwam het gelukkig niet. Door het afsluiten van de N450 voor alle verkeer moeten bestuurders een omleiding volgen via de Waelenweg en Hofdam in Beverenpolder. De route door de Melselepolder via Zaveldam werd afgesloten met slagbomen en is enkel toegankelijk voor nooddiensten en openbaar vervoer. Het aanbod aan openbaar vervoer is wel gewijzigd. Omdat er ook in Kallo werken bezig zijn, heeft De Lijn een heel aantal ritten geschrapt om het tijdsschema niet in gedrang te brengen. Vanaf vandaag legt de gemeente daarom een aparte, gratis pendelbus in ter vervanging van lijn 83. De Lijn zal wel nog op piekmomenten bussen inzetten voor het schoolvervoer.

De aannemer zal in een eerste fase, die duurt tot 20 maart, het kruispunt heraanleggen van de Dijkstraat met de Briel- en Koolputstraat. Voor de handelaars in de omgeving was het effect maandagochtend meteen merkbaar. “We moeten het vooral hebben van de dagelijkse pendelaars van en naar de haven”, zegt Martine Van Laere die samen met haar twee zonen Tom en Jelle De Jonghe dagbladhandel Tommaco uitbaat. “We beseffen dat het heel moeilijk zal worden de komende maanden. Alle hoop is eigenlijk gevestigd op de vaste klanten. We zijn een verkooppunt voor de nationale loterij en hebben ook een pakjesservice. Nog zeker tot maart zijn we bovendien perfect bereikbaar vanuit Melsele-centrum. Pas daarna zal er ook voor de deur worden gewerkt. Parkeren is nu alleszins geen enkel probleem maar dat is dan ook de enige troost die we hebben.”

Steun kunnen gebruiken

Voorlopig zal Tommaco de deuren geopend houden en worden de openingsuren behouden. “We zullen zien wat het geeft na de eerste weken. De passanten zijn we sowieso een tijd kwijt maar misschien dat de vaste klanten nog wel de moeite gaan nemen om tot hier te komen. We gaan hun steun alleszins kunnen gebruiken.”

De werken duren tot het najaar maar ook daarna volgt ook nog de heraanleg van de N70 in Melsele. “Ook daar gaan we ongetwijfeld het effect van voelen”, zegt Martine nog.

De gemeente benadrukt nog dat de omleiding enkel geldt voor autoverkeer. Meer nog: de omleidingswegen zijn zelfs verboden voor fietsers door het smalle profiel. Gedurende de werken zullen fietsers daarom doorgang krijgen doorheen de werfzone. Omdat op deze as geen verkeer meer zit, zal het dus normaal gezien veiliger fietsen zijn dan voorheen.