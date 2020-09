Wegtracé goedgekeurd voor fietstunnel en parallelweg naast spoor Kristof Pieters

14 september 2020

13u50 0 melsele De gemeenteraad heeft het wegtracé goedgekeurd voor de aanleg van een nieuwe fietstunnel ter hoogte van de spoorlijn in de Gentstraat. Tijdens het openbaar onderzoek werden er wel enkele bezwaren ingediend door buurtbewoners. Die vrezen vooral de kruising van de nieuwe parallelweg en de Beekmolenstraat.

Infrabel is volop bezig met het schrappen van alle gelijkgrondse spoorwegkruisingen in Beveren. In de plaats komen er wel een aantal fietstunnels en een brug in de plaats. Het eerstvolgende project is de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de Gentstraat. Tegelijk wordt ook een parallelweg gerealiseerd tussen de Beekmolenstraat en Appelstraat.

In een volgende fase komt er dan een brug voor het gemotoriseerd verkeer tussen de Appelstraat en Spoorweglaan. Voor de aanleg van de fietstunnel zal een deel van het bestaande wegdek van de Gentstraat worden opgebroken. De fietstunnel bestaat uit een betonnen koker van circa 3,5 m hoog en 4,55 m breed. De volledige lengte van de tunnel is 24 meter. De helling wordt bijna 40 meter meter lang.

Kleine parking

Langs de zuidzijde van de spoorweg, naast de bestaande fietssnelweg, wordt tussen de Appelstraat en de Beekmolenstraat een nieuwe parallelweg voor gemotoriseerd verkeer aangelegd van zo’n halve kilometer lang. Net voor de kruising met de Beekmolenstraat zal een kleine parking aangelegd worden in grasdalen. Er komt een strook van anderhalve meter tussen het fietspad en de langsweg met een vangrail om de veiligheid te verzekeren. De weg zelf heeft een breedte van 5,50 meter.

Tijdens het openbaar onderzoek kwamen enkele bezwaren binnen. Vooral de kruising van de parallelweg met de Beekmolenstraat zal volgens buurtbewoners hinderlijk zijn. Bovendien heeft de rest van de Beekmolenstraat een smal profiel en kwamen er al meermaals auto’s in de gracht terecht. De dienst Mobiliteit verleende een gunstig advies mits aan de noordkant van de spoorweg een keerpunt wordt voorzien voor de vuilniswagen. Er wordt ook extra signalisatie en verlichting gevraagd zodat er geen conflicten kunnen zijn tussen snelle fietsers en wandelaars die eveneens van de tunnel gebruik moeten maken.