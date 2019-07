Wegenwerken in Kruisstraat beginnen met valse start; vrachtwagen met freesmachine sukkelt in gracht Kristof Pieters

09 juli 2019

15u27 2 Beveren De geplande wegenwerken in de Kruisstraat in Haasdonk hebben op de eerste dag al een lichte vertraging opgelopen. Normaal had de aannemer vandaag moeten beginnen met het wegdek af te frezen, maar de machine belandde in de gracht.

Het liep dinsdag behoorlijk mis toen de freesmachine in de straat werd afgeleverd. De vrachtwagen met het gevaarte van 22 ton zwaar moest uitwijken voor een andere vrachtwagen. Bij het kruisen zakte het zware voertuig weg in de berm en kwam deze muurvast te zitten. De vrachtwagen kantelde net niet. Een gespecialiseerde firma moest ter plaatse komen om de vrachtwagen te takelen, een huzarenstukje, want de vrachtwagen strandde ook nog eens vlak onder een boom waardoor de kabels van de hijskraan niet optimaal aangebracht konden worden. Verkeershinder was er wel niet, de straat was sowieso afgesloten omwille van de geplande werkzaamheden.