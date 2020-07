Wegenwerken in centrum liggen drie weken stil door bouwverlof Kristof Pieters

10 juli 2020

15u39 0 Beveren Van vrijdagavond 10 juli tot en met woensdag 5 augustus zullen de grote riolerings- en wegenwerken in het centrum stil liggen omwille van het bouwverlof. De werf wordt wel proper achtergelaten.

Na het bouwverlof zullen de voetpaden verder afgewerkt worden. In het gedeelte tussen de Pr. Van Raemdonckstraat en Vrasenestraat worden de voetpaden en een gedeelte van de weg in natuursteen aangelegd. Deze werken liepen vertraging op omdat de natuursteen, als gevolg van de coronacrisis, nog niet geleverd kon worden. Heel Yzerhand zal pas een toplaag asfalt krijgen nadat deze natuursteen is geplaatst.