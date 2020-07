Wegen en Verkeer wil bestuurders ‘tunnelreflex’ aanleren: “Meer afstand houden met je voorligger zodra je tunnel inrijdt” Kristof Pieters

13 juli 2020

11u37 0 Beveren Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een nieuwe campagne gelanceerd om weggebruikers de ‘tunnelreflex’ aan te leren. Aanleiding zijn de vele ongevallen in de Beverentunnel. Uit onderzoek blijkt dat niet voldoende afstand houden één van de belangrijkste oorzaken is van ongevallen in een tunnel.

In de zes belangrijkste Vlaamse tunnels (Beverentunnel, Liefkenshoektunnel, Kennedytunnel, Craeybeckxtunnel, Tijsmanstunnel en Vierarmentunnel) gebeuren jaarlijks zo’n 200 ongevallen en 180 andere incidenten zoals pech en verloren lading. Dit zorgt niet alleen voor veel menselijk leed maar ook economische schade en vaak ook schade aan de tunnelinfrastructuur.

Vooral de Beverentunnel scoort enorm slecht. In februari dit jaar vielen er bij een kettingbotsing tussen twee bussen en enkele vrachtwagens twee doden en tientallen gewonden. Ook vorig jaar waren er verschillende kop-staartaanrijdingen in de Beverentunnel. Monitoring van de ongevallen toont aan dat het steeds gaat om ongevallen in de staart van de files die ontstaan tijdens piekmomenten. Wanneer er net na de tunnel een file ontstaat, vertraagt bijgevolg ook het verkeer in de tunnel. Door de tunnelomgeving merkt aankomend verkeer de file vaak te laat op en dat zorgt voor aanrijdingen.

Onvoldoende afstand houden

Eén van de belangrijkste oorzaken van ongevallen in een tunnel is onvoldoende afstand houden. Als je voorligger plots in de remmen gaat voor een onverwacht obstakel of de staart van een file, riskeer je om niet tijdig te kunnen reageren met een kop-staartaanrijding tot gevolg. Als dit gebeurt in een tunnel, dan zijn de gevolgen ernstig. De tunnelkoker kan volledig geblokkeerd raken en voertuigen kunnen hierdoor in brand schieten. Het is vaak ook moeilijker voor de hulpdiensten om ter plaatse te geraken. Er is ook weinig ruimte in de tunnel voor hulpverlening.

Tunnelreflex aanleren

“Een veilige volgafstand van je voorligger houden is een gemakkelijke maatregel om veiliger te rijden”, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Zeker in tunnels, waar de zichtbaarheid en ruimte sowieso beperkter is, is het essentieel dat weggebruikers voldoende afstand houden van elkaar. Heel wat ongevallen kunnen vermeden worden als bestuurders deze reflex hebben.” Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarom een nieuwe campagne gelanceerd om bestuurders te wijzen op het belang van voldoende afstand houden. De campagne loopt op de affiches langs snel- en gewestwegen en op sociale media. “We willen automobilisten eigenlijk een ‘tunnelreflex’ aanleren”, verduidelijkt de minister. “Wanneer je in een tunnel rijdt, moet je onmiddellijk meer afstand houden van je voorligger, die reflex willen we aanleren.”

Andere campagnes op komst

De nieuwe campagne is een aanvulling op de andere maatregelen die het Agentschap Wegen en Verkeer eerder invoerde. Zo is er sinds vorig jaar een tunneldoseringsyteem in de Beverentunnel. Bij filevorming in de tunnel wordt het aantal beschikbare rijstroken tijdelijk beperkt om de staart van de file uit de tunnel te halen. De file vormt zich dan niet meer in de tunnel maar ervoor, terwijl het verkeer wel nog vlot door de tunnel kan blijven rijden. Naast een veilige volgafstand lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer in juli nog twee thema’s rond tunnelveiligheid: wat te doen bij pech en wat te doen bij brand in een tunnel. “Als het dan toch misloopt, is het immers belangrijk om te weten wat je exact wel en niet mag doen in een tunnel”, zegt minister Peeters nog.