Weduwe van slachtoffer natuurgenezer: “Straf niet in proportie, maar zijn schuld werd tenminste aangetoond” Kristof Pieters

15 juli 2019

19u48 2 Beveren De Duitse natuurgenezer Klaus Ross (62) is maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor de dood van drie patiënten, onder wie Leentje Callens uit Beveren. Haar weduwe Françoise Goedhuys vindt de straf niet in proportie, maar wil het hoofdstuk nu afsluiten. “Het belangrijkste is dat het onderzoek heeft aangetoond dat de dokter zwaar in de fout is gegaan”, zegt ze.

Leentje Callens en Françoise Goedhuys uit Beveren gingen drie jaar geleden aankloppen bij de praktijk van natuurdokter Klaus Ross. Bij Leentje was het jaar voordien pancreaskanker vastgesteld. Chemo en een operatie hadden niet het gewenste resultaat opgeleverd en het koppel had zijn hoop gesteld op de ‘Heilpraktiker’ die een alternatieve therapie voorstelde met een glucoseremmer. Het liep echter gruwelijk fout. Leentje Callens (55) en twee Nederlandse patiënten kregen een overdosis toegediend. Ze kregen stuipen, hadden veel pijn en belandden in een coma. Ze stierven een pijnlijke dood.

Kliniek gesloten

Françoise schakelde de Duitse politie in, die meteen de kliniek liet sluiten. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat Ross zwaar in de fout was gegaan. Volgens de rechters had hij vooraf de veiligheid van het gebruikte poeder moeten controleren. Zijn advocaat pleitte verzachtende omstandigheden. De man heeft zijn spijt betuigd en heeft zijn activiteiten als natuurgenezer stopgezet. Na de feiten is zijn vrouw van hem gescheiden en wil zijn zoon niets meer met hem te maken hebben. De rechtbank hield rekening met het feit dat er geen kwaad opzet mee gemoeid was. Hij werd maandag veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk. Françoise heeft gemengde gevoelens bij het vonnis. “Ik ben enerzijds opgelucht dat zijn schuld is aangetoond, maar de straf is toch niet in proportie met de feiten”, reageert ze. “Het Duitse Openbaar Ministerie had trouwens drie jaar cel geëist. Niet dat ik hem achter de tralies wil hebben. Ik ben nooit uitgeweest op wraak. Leentje krijg ik daar niet mee terug. Ze was trouwens heel ziek en de uitkomst was mogelijk dezelfde geweest. Die lijdensweg was haar echter wel bespaard kunnen blijven. ”

Andere wetgeving

De voorwaardelijke straf is volgens Françoise echter geen goed signaal naar andere natuurdokters. “De wetgeving rond natuurgenezers is in Duitsland anders dan in België en deze zaak heeft daar natuurlijk ook heel wat stof doen opwaaien. Politiek is er een hele discussie losgebarsten, maar voorlopig is de wetgeving nog niet aangepast. Ik hoop natuurlijk dat er lessen worden getrokken maar ik ga zelf die strijd niet verder zetten. Als dit in België was gebeurd, ging ik wellicht verder maar het is niet aan mij om andere wetten te gaan bepleiten in Duitsland. Het openbaar ministerie zou mogelijk in beroep gaan tegen het vonnis, maar we zijn intussen drie jaar verder en ik wil dit hoofdstuk nu kunnen afsluiten.”