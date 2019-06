Waterbus breidt route uit naar Lillo en Fort Liefkenshoek en zal tegelijk dienst doen als veerboot Kristof Pieters

21 juni 2019

17u42 0 Beveren De Waterbus zal vanaf 1 juli twee extra haltes in gebruik nemen: Lillo en Fort Liefkenshoek. Dit is vooral interessant voor de werknemers van de containerterminals en de vele chemische bedrijven in die omgeving maar ook toeristen varen er wel bij. De Waterbus zal namelijk ook dienst doen als veerboot tussen beide Scheldoevers. Voor de overtocht betaal je slechts één euro.

Met de uitbreiding van het noordelijke Scheldetraject van de Waterbus naar de halte Liefkenshoek krijgen heel wat havenmedewerkers in dit deel van de Waaslandhaven een interessant alternatief voor de wagen. “Waar voorheen de Waterbus tot de Kallosluis voer, trekken we de route nu door tot aan de grote containerterminals”, zegt Tom Verlinden, mobiliteitsmanager van het Havenbedrijf. “De nieuwe haltes bieden heel wat extra mogelijkheden voor pendelaars uit de omliggende gemeentes. Oorspronkelijk was het idee om opnieuw een veerboot in te leggen maar we zijn daar op teruggekomen. De Waterbus zal die dienstverlening nu op zich nemen. Wie enkel de overtocht maakt van Lillo naar Liefkenshoek of omgekeerd, zal slechts 1 euro betalen.”

Lillo wordt wel zogoed als zeker de eindterminus. “Verder uitbreiden heeft geen zin”, legt Verlinden uit. “Dan zou de Waterbus te lang onderweg zijn en wordt het minder interessant als alternatief voor de wagen. Hoe verder weg, hoe kleiner ook het potentieel. En tot slot willen we niet in de vaargeul zitten van de grote containerschepen die van en naar het Deurganckdok varen. In de toekomst gaan we aan de twee halten wel nog extra faciliteiten voorzien. Zo denken we onder meer aan deelfietsen.”

De Waterbus zal vanaf 1 juli op het nieuwe traject varen. Samen met de nieuwe route, komen er twee nieuwe schepen bij: de Twin City Liner 1 en 2, schepen met een uitgebreide capaciteit tot 140 personen en een open bovendek. “In totaal zullen er dan zes schepen op het Scheldetraject varen”, vult directeur Gerbrand Schutten aan. “Tegen midden juli moet een extra reserveschip de kwalitatieve dienstverlening blijven garanderen.”

Er worden ook heel wat toeristen verwacht die de overtocht willen maken voor een zomerse gezinsuitstap naar het pittoreske Lillo en/of het groene Liefkenshoek. “Voor ons bezoekerscentrum in Fort Liefkenshoek biedt dat mooie perspectieven”, zegt schepen van toerisme Inge Brocken. “Volgend jaar willen we ook zeker starten met de bouw van het nieuwe horecatrefpunt.”

De Waterbus zit nu aan zo’n 40.000 passagiers per maand maar met de uitbreiding van de route en de komende zomermaanden, wordt een flinke stijging verwacht. “De Waterbus, in combinatie met de fiets, wordt stilaan het symbool voor de inspanningen die we doen voor een betere mobiliteit. Met de Oosterweelwerken voor de deur zullen steeds meer mensen op zoek gaan naar alternatieven en daar spelen we slim op in,” zegt havenschepen Annick De Ridder nog. Tegen 2020 komt er ook nog een nieuwe parking voor pendelaars aan de halte Kallo. Daar zullen 100 voertuigen kunnen staan.

De Waterbus zal zeven dagen per week ieder half uur varen tegen 40 km/h over de Schelde. Ook tijdens het weekend ben je zo op een uurtje vanop het Steenplein in Liefkenshoek of vice versa. In de dienstregeling is ook rekening gehouden met de shiftwissels van havenwerknemers.

Het standaardtarief voor een enkele rit blijft 3 euro per zone, een retour ticket 5 euro. Voor een enkele havenoverzet van oever naar oever betaal je 1 euro voor een retourticket. Maand- en jaar abonnementen zijn ook verkrijgbaar. De fiets, die mag zoals gewoonlijk gratis mee. Meer praktische informatie via: https://www.dewaterbus.be/nl