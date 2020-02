Wase topchefs bundelen krachten in ‘Food Art Club’: “We willen een culinair belevingsparcours aanbieden” Kristof Pieters

14 februari 2020

16u03 10 Waasland Enkele bekende restauranthouders uit de regio hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuwe jaarlijks evenement: ‘Food Art’. Het wordt geen klassiek concept waarbij men de voeten onder tafel schuift. “We trekken voluit de kaart van beleving”, lichten de Wase chefs al een tipje van de sluier. “Alle zintuigen zullen geprikkeld worden.”

De ‘Food Art Club’ is eigenlijk de opvolger van ‘Lekker Waasland’, een vereniging van restauranthouders uit het Waasland, die meer dan 27 jaar actief was. “Maar er begon wat sleet op de formule te komen”, zegt Dominik Brouwers van restaurant Kokovin uit Sint-Niklaas. “We merkten dat het concept van klassiek tafelen niet meer zo goed aanslaat en besloten het daarom over een totaal andere boeg te gooien.”

De passie voor eten blijft uiteraard de rode draad in het nieuwe evenement ‘Food Art’. “Het is immers ook de passie die we als chefs delen: telkens opnieuw een kunstwerkje op een bord toveren. De bedoeling is uiteraard nog steeds om mensen samen te brengen om te genieten van lekker eten en drinken maar de nieuwe formule draait meer om de beleving. We hopen zo ook meer jongeren aan te trekken.”

Food Art zal plaatsvinden in Van der Valk Hotel Beveren. De zaal heeft een capaciteit voor een paar honderd bezoekers en die mogen zich aan een unieke ervaring verwachten. “Bij de events van Lekker Waasland gingen mensen na het aperitief gewoon aan tafel zitten maar nu hebben we gekozen voor een walking dinner”, vult Tim Van der Valk aan. “Het thema van Food Art is ‘gold’ en dat zal men zeker merken. Het is de bedoeling om alle zintuigen te prikkelen. Tussen de gerechten door ontvangen we live acts zoals Violinvasion & Sakso, gekende artiesten met podiumervaring op zowel Tomorrowland als Versuz Hasselt. Er is ook een deel ‘live cooking’ waarbij chefs samen gerechten afwerken. In totaal zijn er zes verschillende gangen die we afsluiten met een dessert en uitgebreid kaasbuffet. Daarna kan men ook naar onze kelderverdieping trekken waar enkele gekende DJ’s draaien en waar men een ginbar vindt. In de zaal zijn er ook verschillende standen met cocktails, speciale bieren en champagne. Tussen het feesten door krijg en bezoekers ook nog een nachtelijke hap aangeboden. Je kan het dus beter een culinair belevingsparcours noemen.”

De deelnemende restaurants zijn De Sonne uit Temse, De Eenhoorn uit Bazel, De Ceder uit Kruibeke, Kokovin uit Sint-Niklaas, Bistro Vienna uit Lokeren en Van der Valk Hotel uit Beveren. Stefaan Camerlinck is sommelier en verzorgt het kaasbuffet.

De eerste editie van Food Art gaat door op vrijdag 27 maart van 19 tot 3 uur. Tickets kosten 67 euro (champagne, amuses en menu) en zijn vanaf nu te koop in alle deelnemende restaurants of online via https://restaurantnest.be/reserveer/evenementen (selecteer food art).

Meer info: http://www.foodartclub.be/