Wase gemeenten sluiten grens met Nederland: “Verscherpte controle en extra overgangen voor landbouwers” Yannick De Spiegeleir Kristof Pieters

23 maart 2020

17u06 8 Waasland Na overleg tussen de burgemeesters van de Wase grensgemeenten blijven er nog vijf grensovergangen met verscherpte politiecontrole open. Andere overgangen worden afgezet met containers en nadarhekkens. Voor de landbouwers worden wel enkele extra grensovergangen open gehouden om de omrijtijd voor landbouwers te beperken. Dit maakt het wel moeilijker voor de politie om controles uit te voeren.

Het is de politie en de grensgemeenten menens met het verbod op niet-essentiële verplaatsingen dat sinds vrijdag van kracht is. In de politiezone Puyenbroeck werden afgelopen weekend al 12 pv’s uitgeschreven op het grondgebied van Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate. Dat bevestigt Jan Michiels, directeur operaties bij de Politiezone Puyenbroeck. “De periode van sensibilisering is voorbij.” Wie een pv krijgt, riskeert een maximale boete van 4.000 euro.

Voedselvoorziening

Maandag werd er na overleg tussen de Wase burgemeesters van Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Beveren beslist dat er per gemeente nog één grensovergang openblijft. “In Moerbeke zijn het er twee: één op de grens met Koewacht (die Moerbeke deelt met Stekene) en ook aan de Rode Sluis is er een grensovergang geïnstalleerd anders verliezen de landbouwers teveel tijd om hun velden te bereiken. De andere overgangen worden afgesloten met containers of nadarhekkens", zegt burgemeester De Caluwé (Open Vld). Landbouwer Peter De Bock, die zijn bedrijf heeft pal bij de grens, juicht de beslissing toe. Hij heeft enkele landbouwvelden net over de grens met Nederland. “Het zijn drukke tijden. De velden worden bemest en eind deze week starten we met het poten (planten, red.) van de aardappelen. Dit is uiteraard belangrijk voor onze bedrijven, maar ook voor de voedselvoorziening, want die dreigt anders over enkele maanden stil te vallen.”

In Stekene wordt de grensovergang aan Kapellebrug opengehouden. In Sint-Gillis-Waas gaat het om de grensovergang van Klingedorp. Ook hier wordt een extra grensovergang voorzien voor landbouwverkeer, namelijk die van de Polderstraat. De Kapelledreef, Hoekstraat en Grensstraat krijgen een fysieke barrière. Fietsers en voetgangers kunnen de grens ook niet meer over via de Stroperstraat, het fietspad Hulst-Sint-Niklaas, Bareel, Hulststraat en Fort Bedmarstraat.

Dagelijks controles

In Beveren is er één officiële grensovergang die open blijft en dat is die in de Kouterstraat op de grens met Nieuw-Namen. In Prosperpolder zullen de grensstraten afgesloten worden. “Ook wij krijgen natuurlijk heel wat vragen van landbouwers”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Hij betreurt dat in de andere grensgemeenten toch nog extra overgangen worden voorzien voor tractoren. “Dit maakt het werk van onze politie er niet eenvoudiger op.” Korpschef Leo Mares sluit zich daar volmondig bij aan. “Het is nu al moeilijk om voldoende mensen vrij te maken voor de vier grensovergangen in Nieuw-Namen, Klingedorp, Kemzeke en Koewacht. We kunnen er sowieso niet continu de wacht optrekken. We maken er echter wel een prioriteit van. Er zullen dus dagelijks controles zijn. We zijn nu alles in gereedheid aan het brengen om de grensovergangen af te sluiten met containers.”

Vignet nodig

Moet je toch de grens over als grensarbeider al dan niet werkzaam in een vitale sector of om een hulpbehoevend familielid te helpen? Dan heb je een bewijs nodig. Dit moet je downloaden op de website van het crisiscentrum. Grensarbeiders moeten op de achterzijde van dit vignet door hun werkgever een stempel laten zetten. Zo wordt de verplaatsing gerechtvaardigd.