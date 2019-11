Wase Cherry Moon Gin scoort nu ook in Azië Kristof Pieters

12 november 2019

12u56 1 Beveren Matthew Van Noten en Tommy De Mulder scoren opnieuw met hun Cherry Moon Gin. Op de International Wine and Spirits Competition in Hong Kong kregen ze een zilveren medaille voor hun creatie.

Het Beverse duo Tommy De Mulder en Matthew Van Noten lanceerden vorig jaar een nieuwe versie van hun Moon Gin. Cherry Moon Gin bevat toetsen van kers en rood fruit. “Deze nieuwe gin smaakt helemaal anders en verrast door de felroze kleur”, leggen Tommy en Matthew uit.

Begin dit jaar scoorde het duo nog een gouden en zilveren medaille op de World Gin Awards. Ook in Hong Kong scoren ze nu met hun Cherry Moon Gin in de categorie ‘Flavoured Gin’. “Opnieuw een zilveren medaille is natuurlijk fantastisch”, klinkt het tevreden. “56 Juryleden uit 9 landen, allen bartenders en sommeliers uit sterrenzaken of hotelbars, verkozen onze ‘Cherry Moon’ dus als zilveren medaille winnaar. Het doet ons deugd dat een professioneel panel ons opnieuw bekroond. Er is namelijk een enorm aanbod aan gin, maar de kwaliteit laat soms te wensen over. Zeker bij de rooskleurige, fruitige gins wordt alles al snel té zoet zonder dat de jeneverbes komt bovendrijven. Op deze internationale wedstrijden zie je dan dat passie en kennis beloond worden.”

Een groot deel van die kennis hebben ze te danken aan Patrick Van Schandevijl van stokerij De Moor in Aalst. Het receptuur werkten ze zelf uit, maar ze distilleren samen met Patrick.