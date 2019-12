Warmste Winkeldorp levert bomvolle ‘rospotten’ in Kristof Pieters

23 december 2019

18u48 0 Beveren De bezoekers van het winkeldorp Beveren hebben massaal hun rosse centjes binnengebracht. De glazen kokers in het gemeentehuis bleken zelfs ontoereikend te zijn voor de massa centen.

Het initiatief kadert in de Warmste Week. De klanten konden ten voordele van het opvanghuis De Klaproos hun rosse centjes afgeven in het gemeentehuis of bij deelnemende handelaars. “Enkele handelaars deden daar nog iets extra’s bovenop,” zegt Bert De Hertogh, voorzitter van Aangenaam Winkelen Beveren. “Zij verkopen houten schijfjes met Beverse dialectzinnen die de klanten dan aan hun cadeautjes of Kerstboom kunnen hangen”. Een Bevers dialectschijfje kost 2 euro en de opbrengst hiervan gaat dus ook naar het goede doel.

Naar jaarlijkse gewoonte is ook de eindejaarsactie in het Winkeldorp gestart. De deelnemende handelszaken zijn herkenbaar aan de banner op hun etalage en de handelaars hebben terug een prijzenpot van meer dan 20.000 euro. Bij elke aankoop die men in december doet in één van deze deelnemende winkels krijgt men minstens één stempeltje op een spaarkaart.