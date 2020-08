Wachtrijen onverantwoord lang in coronatijden: burgemeester sluit Beverse Brantano-vestiging Kristof Pieters

24 augustus 2020

16u40 18 Beveren Net zoals in heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten lokte de uitverkoop van de failliete kledingketen Brantano ook in Beveren heel wat kooplustigen. De wachtrij was echter zo lang dat de veiligheid, zeker in tijden van corona, niet langer kon gewaarborgd worden. Burgemeester Marc Van de Vijver besliste daarom om de Beverse vestiging te sluiten.

Het was afgelopen weekend al koppen lopen voor de uitverkoop van Brantano. Vandaag was het in de Beverse vestiging opnieuw heel erg druk. Op een bepaald moment stond er een rij wachten tot op de N70. “De combinatie van de massa geïnteresseerde mensen en de relatief beperkte personeelsbezetting leidde ook in Beveren tot gevaarlijke situaties”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver. “In tijden van corona kan men niet toelaten dat mensen zo dicht op elkaar gepakt staan. Ik zag dan ook geen andere keuze dan de vestiging te sluiten.”

Of het nog tot een nieuwe verkoopdag komt bij Brantano Beveren is nog niet beslist door het veilinghuis dat de uitverkoop organiseert.