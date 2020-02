Waasland-Beveren wil volle tribune voor Caroline (34): “Behandeling van hersentumor kost 100.000 euro” Kristof Pieters

21 februari 2020

11u58 26 Beveren Onder het motto ‘Een vol vak C voor Caroline’ wil voetbalclub Waasland-Beveren een tribune met 500 plaatsen vullen om geld in te zamelen voor één van haar supporters. Caroline Colaes kreeg twee maand geleden het zware verdict te horen dat een hersentumor was gevonden waarvoor in ons land geen behandeling bestaat. Een immuuntherapie in Duitsland kan haar mogelijk wel helpen maar de behandeling kost 100.000 euro.

“Probeer nog te genieten van de feestdagen en de tijd die je rest”. Dat kregen Sasha Van Bogaert (29) en Caroline Colaes (34) drie maand geleden te horen na enkele onderzoeken in het ziekenhuis. “Op dat moment stort je wereld natuurlijk in elkaar”, getuigt het koppel. “We zijn vijf jaar samen en zaten nog boordevol plannen. We wilden veel reizen en de wereld zien.”

Caroline had er al een moeilijk jaar opzitten want in februari vorig jaar was ze geopereerd aan een hersentumor. Die was succesvol en er volgde daarna nog een chemotherapie. “De eerste maanden voelde ik me goed maar al snel kwamen er signalen dat er opnieuw iets fout zat”, vertelt ze. “Ik kreeg enkele zware epilepsieaanvallen. In november weet men dat aan vocht in de hersenen maar ik ging steeds meer achteruit en de aanvallen volgden elkaar steeds sneller op. In december had ik al verlammingsverschijnselen en was ik mijn spraak verloren. Het zware verdict volgde: er was een nieuwe hersentumor gevonden en een operatie was dit keer niet meer mogelijk. De tumor zat namelijk in het deel van de hersenen dat de spieren aanstuurt.”

Behandeling in Duitsland

In een eerste reactie wou Caroline vooral haar nalatenschap regelen maar al snel vond het koppel een arts die een alternatieve therapie voorstelde in een privéziekenhuis in het Duitse Keulen. “Het gaat om een vorm van immuuntherapie”, legt Sasha uit. “Deze behandeling wordt vooral toegepast bij melanomen maar onderzoek heeft uitgewezen dat deze ook een positief effect kan hebben op hersentumoren. In België is de regelgeving erg strikt maar in Duitsland kunnen innoverende behandelingen sneller toegepast worden.”

Het enig nadeel: de kostprijs. “Die bedraagt 100.000 euro voor drie sessies en eventuele nabehandelingen zijn dan nog niet meegerekend.” Caroline kon gelukkig wel vrij snel terecht bij de Duitse artsen. Omdat het om een bijzonder agressieve tumor gaat, is de behandeling meteen opgestart. “We zijn op 2 januari al afgereisd naar Keulen en intussen zijn er twee behandelingen achter de rug”, vult Caroline aan. “Ik ben voorzichtig positief maar ik merk toch een hele verbetering. Ik ben nog vaak misselijk en heb soms barstende hoofdpijn maar mijn spraak is langzaam aan het terugkomen en ik kan me intussen ook zonder rolstoel verplaatsen.” Volgende maand zal er een nieuwe scan worden genomen en verwachten Caroline en Sasha meer duidelijkheid te krijgen over het effect van de behandeling.

Verschillende steunacties

Het koppel heeft wel een kleine financiële buffer maar die is niet toereikend om de volledige behandeling te kunnen betalen. “We konden echter niet bij de pakken blijven zitten”, vindt Sasha. “Als deze therapie Caroline kan redden, zullen we er alles aan doen om dit mogelijk te maken.”

Sasha en Caroline kunnen gelukkig wel op veel steun rekenen. Vrienden zijn al gestart met verschillende acties om geld in het laatje te brengen. Omdat het koppel ook trouw supporter is van voetbalclub Waasland-Beveren zal de wedstrijd van zondag 15 maart tegen KAA Gent volledig in het teken staan van Caroline. De bedoeling is de volledige tribune C te vullen met sympathisanten, goed voor 500 zitjes. De club zal per verkocht ticket 10 euro schenken aan Caroline.

Op zaterdag 28 maart opent Waasland-Beveren opnieuw haar deuren voor een benefiet ten voordele van Caroline. Vanaf 17.30 uur is er voor 20 euro een diner met een optreden van The Golden Years Band.

Inschrijven kan via benefietcaroline@outlook.be.

Meer info: https://www.waasland-beveren.be/2020/02/benefietavond-the-golden-years-band-en-vak-c-caroline/