Waasland-Beveren vervangt traditionele fandag door ‘Freethiel Festivalt’ Kristof Pieters

21 juli 2019

12u38 3 Beveren Na een turbulente voorbereidingsperiode door het matchfixingschandaal vond in de Freethiel afgelopen zaterdag de jaarlijkse fandag plaats van voetbalclub Waasland-Beveren. Het werd geen traditionele voorstelling van de eerste ploeg maar een heus festival met onder meer De Romeo’s, Coco Jr, en Regi op de affiche.

Nadat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zijn definitieve vonnis bekend heeft gemaakt in de matchfixingaffaire rond KV Mechelen kan er opnieuw opgelucht adem gehaald worden op de Freethiel. Het was dan ook in een ontspannen sfeer dat een massa supporters afzakten naar de Freethiel voor een galawedstrijd tegen Union. Voor de aftrap vond er ook een mooi afscheidsmoment plaats voor Gilbert De Nockere. De Beverse kapper was onder meer bekend voor de kampioenenplaat die hij maakte toen Beveren met zijn gouden generatie de titel binnenhaalde en Europees voetbal speelde. Hij overleed vorige week na een slepende ziekte. Om hem te eren werden zijn bekendste nummers nog eens gedraaid in het stadion.

Waasland-Beveren mocht een groot aantal bezoekers verwelkomen op de eerste editie van Freethiel Festivalt. Er klonk echter ook kritiek tegen de nieuwe festivalformule. Velen vinden namelijk dat een fandag gratis toegankelijk moet zijn. De club vind de kritiek onterecht. Abonnees mochten namelijk gratis binnen en per abonnement kreeg men nog er nog een extra ticket bovenop.

