Waasland-Beveren niet opgezet met vlaggenzwaaiers in Freethiel: “Voetbal is geen politiek, moedig liever je club aan” Kristof Pieters

27 september 2019

16u22 0 Beveren Voetbalclub Waasland-Beveren heeft zich op haar website uitdrukkelijk gedistantieerd van enkele incidenten tijdens de voorbije matchen. Een groep supporters met extreemrechtse sympathieën maakt van wedstrijden tegen Waalse ploegen gebruik om hun politieke voorkeur duidelijk kenbaar te maken. “Dit zorgt voor een bijzonder negatieve sfeer in het stadion. Moedig beter je club aan met de blauw-gele vlag”, zegt community manager Valy Van de Merlen.

Waasland-Beveren benadrukt dat ze niks tegen leeuwenvlaggen heeft. Bij het wielrennen wapperen die immers massaal langs de kant. In het voetbal worden de vlaggen echter net iets te vaak gebruik om ook een politieke voorkeur kenbaar te maken. “Afgelopen weekend, zowel voor als tijdens de wedstrijd tegen Royal Excel Moeskroen, merkten we een groep supporters op die hun politieke uiting duidelijk kenbaar wensten te maken met anti-Waalse gezangen, gesteund door Vlaamse vlaggen. We respecteren uiteraard het recht op vrije meningsuiting, maar willen als familiale club duidelijk benadrukken dat we ons distantiëren van elke vorm van racisme en dit steeds zullen veroordelen”, schrijft de club op haar website.

Bij de match tegen Charleroi eind augustus was er ook al een opstootje geweest. De politie nam toen een vlag van een Vlaamse leeuw in beslag. Filip Brusselmans, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, maakt daar heel wat ophef over op zijn facebookpagina en kondigde meteen acties aan. De politie liet nadien echter weten dat zowel de Vlaamse als Waalse vlag ongemoeid werden gelaten zolang deze niet werden gebruikt om andere sportliefhebbers bewust te gaan uitdagen.

In ieder geval zorgde het incident ervoor dat bij de wedstrijd tegen Moeskroen er plots een veelvoud aan leeuwenvlaggen te zien waren in de Freethiel. “Dit keer ging dat echter ook gepaard met kwetsende en discriminerende spreekkoren”, stelde community manager Valy Van de Merlen vast. “We hebben niks tegen leeuwenvlaggen maar als die gepaard gaan met anti-Waalse slogans en beledigingen moeten we optreden. Als we dat niet doen riskeren we als club zelf vervolging. Het zorgde bovendien voor een erg negatieve en agressieve sfeer in het stadion. We vonden het daarom belangrijk om een sterk signaal te geven als club. Het voetbalstadion is geen plaats om aan politiek te doen. Als je dan toch met een vlag wil zwaaien neem dan een geel-blauwe en moedig je club aan. De kapitein van ons eigen elftal is trouwens een Waal. We moeten onze clubkleuren verdedigen op een waardige manier, zowel op als naast het voetbalveld, en dat houdt ook respect in voor onze tegenstander.”

Op sociale media werd ook gewag gemaakt van oerwoudgeluiden in het stadion. De club heeft dit zelf niet kunnen vaststellen maar benadrukt wel dat supporters die zich schuldig maken aan enige vorm van racisme vervolgd zullen worden en bestraft worden met een stadionverbod.

De boodschap op de website valt niet bij alle supporters in goede aarde maar de club vond het belangrijk om een duidelijk signaal te geven. “We hebben hiervoor trouwens felicitaties gekregen van de Pro League. Wij hopen nu vooral dat deze boodschap begrepen wordt door de betrokkenen en roepen iedereen op om onze spelers in de toekomst op een positieve manier aan te moedigen.”