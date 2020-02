Waasland-Beveren mobiliseert supporters en betaalt vervoer van haar ‘twaalfde man’ Kristof Pieters

20 februari 2020

17u13 1 Beveren Voetbalclub Waasland-Beveren flirt gevaarlijk met de degradatiezone en voor de komende wedstrijden doet de club daarom beroep op de achterban om voluit te supporteren. Het bestuur heeft beslist om de kosten van de supportersbussen op zich te nemen.

Na tegenvallende resultaten moet Waasland-Beveren opnieuw vol aan de bak. Met de uitwedstrijd op het veld van KV Mechelen, een thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht, uit bij Moeskroen en thuis tegen KAA Gent is het programma van Beveren niet van de poes. “Een sterke twaalfde man kan ons elftal andermaal opnieuw vleugels geven om de volle buit te rapen”, klinkt het. “Vandaar dat het bestuur heeft beslist om die twaalfde man een duwtje in de rug te geven, vooral bij de uitwedstrijden.”

Gratis naar Moeskroen

Wie een ticket koopt voor de wedstrijd op Mechelen, kan gratis mee naar Moeskroen. Bovenop dat gratis ticket is dus ook het vervoer gratis. Het bestuur van Waasland-Beveren zal namelijk de kosten van de supportersbussen, die ingelegd worden voor de wedstrijd op Moeskroen, ook op zich nemen. “Op die manier worden onze spelers in de twee resterende verplaatsingswedstrijden maximaal ondersteund.”

Er zijn 1000 staanplaatsen beschikbaar voor het bezoekersvak in Mechelen. Een ticket onder 18 jaar bedraagt 10 euro. Wie 18 of ouder is, betaalt 15 euro voor een ticket. Voor een zitplaats kosten tickets 15 en 20 euro.

