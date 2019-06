Waasland-Beveren krijgt pompinstallatie voor beregening van velden maar oppositie pleit voor zuinig watergebruik Kristof Pieters

14 juni 2019

11u19 0 Beveren De gemeente Beveren trekt 80.000 euro uit voor het plaatsen van een nieuwe pompinstallatie in de sportzone voor de beregening van twee terreinen van voetbalclub Waasland-Beveren. De oppositie heeft bedenkingen en vindt dat er in tijden van schaarste zuinig moet worden omgesprongen met water.

Om de trainingsvelden van de eerste ploeg van Waasland-Beveren onafhankelijk van de jeugdterreinen te kunnen beregenen, is het volgens de gemeente nodig om een nieuwe pompinstallatie met buffertanks te installeren.

Bij de oppositie klinkt echter heel wat kritiek. “Steeds meer steden en gemeenten stellen een plan op voor waterzuinig beheer. Hier gaat men water oppompen voor de beregening van voetbalvelden”, zegt Bruno Stevenheydens (Beveren 2020). Ook VB en Groen delen deze zorg en stellen vragen bij dit project in tijden van waterschaarste. “Er is een structureel watertekort in Vlaanderen en men spreekt zelfs al over een afschakelplan”, zegt Stijn De Munck (Groen).

Volgens schepen van sport Katrien Claus (CD&V) gaat het echter om een vervanging van een oude pompinstallatie. “Bovendien is het regenwater dat wordt opgevangen in buffertanks en niet om grondwater dat wordt opgepompt. Met de droge zomer vorig jaar bleek de huidige installatie onvoldoende. Daardoor kwamen de pleinen voor de jeugd zonder water te zitten.”

Groen kan zich vinden in het antwoord maar stelt wel opnieuw het huurcontract in vraag. “We vinden dat de club een faire vergoeding moet betalen voor deze zoveelste investering”, zegt De Munck. “Momenteel betaalt Waasland-Beveren slechts een symbolische euro voor heel de infrastructuur, de oefenvelden, verwarming en verlichting.”