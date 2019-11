W-B wil stadion laten vollopen met verenigingen voor degradatieduel Kristof Pieters

08 november 2019

17u49 2 Beveren Voetbalclub Waasland-Beveren nodigt alle leden van sport- of jeugdverenigingen en alle jeugdbewegingen uit het Waasland, Zeeland en Klein-Brabant uit voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Wie lid is van de vereniging krijg een gratis ticket. Familieleden kunnen voor amper 5 euro een ticket aankopen.

Zaterdag 23 november ontvangt Waasland-Beveren Cercle Brugge in het Freethielstadion. Een zéér belangrijke en misschien wel bepalende wedstrijd in de strijd tegen de degradatie. “Omdat onze spelers altijd een tikkeltje meer kunnen als ze luid worden aangemoedigd door duizenden fans willen we het stadion laten vollopen”, klinkt het bij de club. Verenigingen kunnen tickets aanvragen via de website van de club.