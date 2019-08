Vzw ’t Ballonneke start met kinderopvang voor baby’s en peuters in pastorie van Haasdonk Kristof Pieters

28 augustus 2019

18u30 0 Beveren De gemeenteraad heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met de vzw ’t Ballonneke voor de organisatie van kinderopvang in de voormalige pastorie van Haasdonk. Die gaat samenwerkende onthaalouders inzetten voor de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar. Er is plaats voor maximaal 18 kinderen.

Na de verbouwingswerken aan de pastorie werd er in het gebouw buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door de vzw Schoolvrij. De organisatie was echter verlieslatend. Omdat ze na twee jaar nog altijd niet zelfbedruipend was, nam de vzw ’t Ballonneke deze dienstverlening in 2017 over. Door een reorganisatie van de buitenschoolse kinderopvang komt de pastorie in september vrij. Bijgevolg ontstaat daar de mogelijkheid om kinderopvang te organiseren voor kinderen van 0 tot 3 jaar, iets waar in Haasdonk grote nood aan is. Dit zou georganiseerd kunnen worden door vzw ‘t Ballonneke door middel van samenwerkende onthaalouders. Er wordt plaats voorzien voor maximaal 18 kinderen.

In september begint vzw met de herinrichting van de pastorie. De infrastructuur moet namelijk aangepast worden aan kleinere kinderen en er zullen ook slaapkamers worden ingericht. Vanaf eind dit jaar zal de opvang starten. Het gaat om een inkomensgerelateerde opvang. Dit houdt in dat de mensen een dagprijs betalen die bepaald wordt op basis van het belastbare inkomen van dat gezin.