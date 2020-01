Vuurwerk afgeschoten in Europees beschermd natuurbied, Natuurpunt boos: “Ofwel kwade wil, ofwel oerdom” Kristof Pieters

07 januari 2020

13u47 1 Kieldrecht In Prosperpolder zijn vuurwerkrestanten aangetroffen in een natuurgebied. Natuurpunt Waasland reageert boos. “Als er geen kwade wil mee gemoeid is, getuigt het van ongelooflijk veel domheid”, zegt woordvoerder Joris Baetens.

Recent voerden verschillende gemeenten een vuurwerkverbod in, dat echter moeilijk te handhaven lijkt. Er werd op oudejaarsavond toch heel wat vuurwerk de lucht in geschoten en een aantal onverlaten vonden er blijkbaar niets beter op dan dat te doen in Europees vogelrichtlijngebied.

Eric Van Hul, natuurfotograaf en lid van Natuurpunt, trekt regelmatig de Prosperpolder in, waar de voorbije maanden onder meer klapeksters, zeearend, roodhalsgans, ruigpootbuizerd, velduil, kerkuil, ransuil en andere zeldzame vogels werden gespot. “Spijtig genoeg vond hij er op donderdag 3 januari ter hoogte van de Infokeet aan de Zoetenberm een overvloed aan vuurwerkresten”, zegt Joris Baetens. “Enkele jaren geleden, nog voor het vuurwerkverbod, deed dezelfde situatie zich ook al voor aan het natuurgebied Drydijck op de grens van Verrebroek en Kieldrecht. Dat dit voor heel wat verstoring zorgt op deze kwetsbare plaatsen, spreekt voor zich.”

Natuurpunt Waasland wil samen met de overheid in de toekomst nog meer inzetten op sensibilisering rond de verstoringsgevoeligheid van natuurgebieden en de gevolgen van dergelijk ‘feestvandalisme’.