Vrouw steekt partner met mes in de borst Kristof Pieters

15 juni 2020

20u09 7 Beveren In Beveren heeft een vrouw haar man maandag tijdens een hoog oplopende ruzie neergestoken. Het slachtoffer liep een diepe steekwonde op in de borststreek. De man verkeert niet in levensgevaar.

De feiten gebeurden in de woning van het koppel in de Hendrik Consciensestraat, vlakbij het station van Beveren. De hulpdiensten werden maandagavond om iets over 17 uur opgeroepen en brachten het slachtoffer naar het AZ Nikolaas over. De man zou er gelukkig niet al te erg aan toe zijn. Volgens buurtbewoners heeft het koppel vaak hoog oplopende ruzies en moest de politie al vaker tussenbeide komen. De vrouw die de feiten pleegde zou dronken geweest zijn en werd opgepakt.