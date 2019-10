Vrouw (63) verliest evenwicht tijdens ramen lappen en maakt dodelijke val: “Ze was nog maar net met pensioen, dit is een echt drama” Kristof Pieters

30 oktober 2019

16u17 14 vrasene In de Sportlaan in Vrasene is woensdagmiddag een 63-jarige vrouw op dramatische manier om het leven gekomen. De bewoonster was de ramen op de eerste verdieping aan het lappen toen ze het evenwicht verloor en naar beneden viel. Volgens buurtbewoners is er dringend nood aan veilige balustrades bij de sociale woningen. De huisvestingsmaatschappij zegt geen meldingen te hebben gekregen van problemen en belooft een onderzoek.

Het tragische ongeval gebeurde kort voor 14 uur. Anne-Marie D.C. had kort voordien nog een praatje gemaakt met de buren. “Ik ga verder doen met het lappen van m’n ramen”, waren haar laatste woorden. Even later klonk er een door merg en been klinkende kreet. Het was de echtgenoot van Anne-Marie die zijn vrouw levenloos aantrof op het betonnen pad voor de woning. De vrouw was op onduidelijke wijze het evenwicht verloren toen ze een groot raam aan het lappen was op de bovenverdieping. Het gaat om een groot raam vanaf de grond tot aan het plafond in de hal op de eerste verdieping. De vrouw kwam enkele meters lager op het pad terecht en liep hierbij een zware hoofdwonde op. De opgeroepen hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse en ondernamen nog een reanimatiepoging maar die mocht helaas niet baten. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Buurtbewoners reageren erg aangeslagen. Het koppel woont al decennialang in de wijk. De vrouw was pas gestopt met werken. “Anne-Marie heeft altijd gewerkt als poetsvrouw in de gemeentelijke basisschool De Oogappel hier in Vrasene”, vertellen buren. “Ze hield er ook toezicht in de refter. Ze is dan ook een erg gekend figuur in het dorp. Geliefd ook. Ze heeft altijd hard gewerkt en was nog maar pas op rust gegaan. Haar man had dit gevraagd zodat ze samen nog wat konden genieten van hun pensioen. Het is een echt drama.”

Hoe de vrouw precies haar evenwicht kon verliezen zal het onderzoek duidelijk moeten maken. Volgens de buurtbewoners mankeerde er wel een veilige balustrade bij de sociale woningen. Ze wijzen hiervoor met beschuldigende vinger naar de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. “Kijk maar eens rond”, zucht een buur. “Bij heel wat huizen is de houten balustrade gewoon verdwenen, op andere plaatsen is die er nog maar is het hout rot. Een aantal bewoners is intussen eigenaar geworden en zij hebben de balustrade vervangen door een aluminium exemplaar.”

Enorm geschrokken

Het is voorlopig niet duidelijk of er in de betrokken woning nog een houten balustrade aanwezig was of dat deze door de val werd gebroken. De politie kan hierover nog geen commentaar kwijt. Het onderzoek loopt nog.

Bij de huisvestingsmaatschappij wordt eveneens aangeslagen gereageerd. “Onze gedachten gaan nu in de eerste plaats uit naar de nabestaanden”, reageren directeur Karin Beeldens en voorzitter Ann Cools. “We zijn natuurlijk enorm geschrokken door dit tragisch ongeval. We hebben het even nagevraagd en specifiek over die houten balustrades zijn er bij ons nooit meldingen binnengekomen. We gaan dit uiteraard wel verder onderzoeken. Dat bij sommige woningen er een ander type balustrade is, heeft te maken met het feit dat sommige huurders na verloop van tijd het aanbod krijgen om de woning aan te kopen. In dat geval kunnen ze op eigen houtje veranderingswerken uitvoeren.”