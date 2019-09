Vrijwilligers van Bib lezen al vijf jaar lang voor in woonzorgcentra Kristof Pieters

05 september 2019

15u35 0 Beveren De bibliotheek van Beveren heeft haar vrijwilligers die voorlezen in de verschillende woonzorgcentra in de bloemetjes gezet. Het project bestaat intussen vijf jaar en veel bejaarden kijken uit naar de voorleesmomenten.

In september 2014 startte Bib Beveren met het project ‘Voorlezen in woonzorgcentra’. Dit jaar viert men dus het 5-jarig jubileum van dit verdienstelijke project. “Het voorleesproject staat of valt met de talrijke vrijwilligers die op vaste tijdstippen voorlezen aan bewoners van woonzorgcentra en hen zo een aangename en interessante namiddag bezorgen”, zegt bibliothecaris Mireille Geerinck. “Voor vele ouderen in de woonzorgcentra is dit de enige manier om in contact te komen met boeken, met voorlezen en verhalen vertellen over vroeger en nu. Die mensen waarderen onze voorleesmomenten enorm!”

Naar aanleiding van dit jubileum verzamelden alle actieve vrijwilligers en de verantwoordelijken van de woonzorgcentra in Bib Beveren. Naast een gezellig samenzijn was het ook een mooie gelegenheid om te leren van elkaars ervaringen en tips uit te wisselen.

Wie regelmatig een namiddag kan vrijmaken en de verplaatsing wil maken naar een woonzorgcentrum kan zich aansluiten. Meer info bij Vera Reyns, tel 03 750 10 50 of bibliotheek@beveren.be