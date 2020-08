Vrijwilligers stomen leerlingen klaar voor nieuw schooljaar bij KA Beveren Kristof Pieters

20 augustus 2020

15u34 0 Beveren 44 leerlingen hebben de voorbije twee weken een zomerschool gevolgd bij het KA Beveren. Ze werden er klaargestoomd voor het volgend schooljaar door enkele leerkrachten die voor een vrijwilligersvergoeding twee weken vakantie wilden opofferen. Ook enkele gepensioneerde personeelsleden kwamen een handje toesteken.

“We hebben met het KA gekozen om een zomerschool te organiseren voor leerlingen die tijdens de coronacrisis een achterstand hebben opgelopen”, zegt Magda Van de Winkel, coördinator van de zomerschool en zelf teruggekeerd uit pensioen. “Het digitaal les volgen is niet voor elke jongere zo vanzelfsprekend en sommige hebben ook moeilijker toegang tot computer of internet. De ouders reageerden meteen enthousiast en in totaal hebben we maar liefst 44 jongeren mogen ontvangen. Het gaat om eigen leerlingen van het KA die ofwel doorverwezen werden door de vakleerkrachten of de delibererende klassenraad om tekorten in te halen en zo de start van het nieuwe schooljaar te vergemakkelijken. Dit gebeurde natuurlijk wel op vrijwillige basis. De jongeren kregen twee weken lang in de voormiddag les en in de namiddag stond er telkens sport op het programma.” Voor dit laatste werd samengewerkt met Jeppa.

Vrijdag is er een slotmoment waarbij alle deelnemers ook nog een certificaat krijgen. Magda Van Winkel is tevreden met het behaalde resultaat. “Zonder deze inspanning hadden deze jongeren het bijzonder moeilijk gekregen op 1 september. Maar ik wil zeker ook een pluim geven aan de verschillende leerkrachten die dit in ‘t belang van hun leerlingen hebben gedaan op vrijwillige basis en met veel enthousiasme.”