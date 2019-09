Vriendengroep neemt deel aan zwaarste mountainbikerace ter wereld: “Vooral de hitte zal een beproeving zijn” Kristof Pieters

25 september 2019

14u34 3 Haasdonk/Kruibeke Het BVC Cycling Team trekt volgende maand naar Australië om er deel te nemen aan de Crocodile Trophy, de zwaarste mountainbikerace ter wereld. In totaal zullen drie Wase amateurrenners gespreid over 8 dagen 750 km moeten afleggen dwars door de bush met temperaturen die schommelen rond de 40°C.

De Crocodile Trophy is de zwaarste meerdaagse mountainbikewedstrijd ter wereld waaraan elk jaar renners uit alle hoeken van de wereld aan deelnemen. België is alvast goed vertegenwoordigd met een twintigtal landgenoten. Ook drie Wase renners zullen op 12 oktober aan de startmeet verschijnen. Het BVC Cycling Team bestaat uit Bert Apers (45) uit Haasdonk en Raf De Cock (45) en Thierry Van Osselaer (38) uit Kruibeke. Hun vrienden Lode Stuer en Nico Anné gaan mee als supportteam.

Gebrek aan tijd

Voor Bert Apers wordt het een weerzien met de Australische outback want hij nam in 2008 al eens deel aan de Crocodile Trophy. “Het was een zware beproeving”, blikt hij terug. “Ik sport heel graag maar de laatste jaren kwam ik er niet meer aan toe, voornamelijk door een gebrek aan tijd en motivatie. Een aantal vrienden bleken met gelijkaardige problemen te kampen en zochten eveneens een ideaal doel. Tussen pot en pint werd het idee gelanceerd om opnieuw deel te nemen aan de Crocodile Trophy. Dit keer wilden we wel een betere begeleiding en ondersteuning.”

Berts ploegmakker van elf jaar geleden, Bart Vancayzeele (44), zou aanvankelijk ook terug deelnemen maar de combinatie met het management van zijn bedrijf lukte niet meer. Raf De Cock en Thierry Van Osselaer zullen Bert nu vergezellen tijdens de editie van dit jaar. “Ik ben intussen natuurlijk elf jaar ouder”, beseft Bert. “Maar toch voel ik me nu in betere conditie. Dat is vooral te danken aan de voorbereiding. We zijn hier al twee jaar mee bezig en hebben ons semiprofessioneel laten omkaderen, zowel medisch, technisch als mentale support. Ik weet natuurlijk wel wat ons te wachten staat en dat is bijzonder extreem. Vooral de hitte, het woestijnzand en de currogations (door de wind opgehoopte zandheuveltjes) zijn lastig. Persoonlijk had ik ook veel last van zadelpijn maar met wat extra zalf in de valies moet dat op te lossen zijn. Ik heb me ook voorgenomen om nu wat meer te genieten van dit prachtige land.”

Schoonheid van de wereld

Raf De Cock hoopt hetzelfde. “Ik wil even weg van de dagdagelijkse gejaagdheid en op zoek naar de schoonheid van de wereld ver van huis. Het is tijd om eens een paar grenzen te verleggen. We zijn nu allemaal al gemiddeld acht tot tien kilogram kwijt door het intensieve trainen. De fietsmicrobe was er al, maar we hadden gewoon een doel nodig om de conditie terug aan te scherpen. In augustus heb ik wel een dipje gehad na een valpartij, maar de vrienden hebben de twijfel in het hoofd kunnen wegnemen zodat ik toch 100% fit geraakt ben. Ik zie echter vooral op tegen de beklimmingen. In totaal moeten we 15.000 hoogtemeters overbruggen. Mijn persoonlijk doel is dan ook vooral de finish halen.”

Tropische warmte

Thierry Van Osselaer is de jongste van de drie en start dan ook met iets meer ambitie. “De top tien in mijn leeftijdscategorie zal ik alleszins halen want ik heb maar negen leeftijdsgenoten”, lacht hij. “Maar ik ga natuurlijk wel voor een goed klassement. Ik heb anderhalf jaar van mijn leven in dit avontuur geïnvesteerd en dus zijn de verwachtingen hooggespannen. Australië is natuurlijk wel onbekend terrein. Vooral de tropische warmte maakt me zorgen.”

De drie kunnen gelukkig wel beroep doen op hun supportteam. “Dat is een les die ik vorige keer heb geleerd”, vervolgt Bert. “Als je na een loodzware etappe aan de finish arriveert, ontbreekt het echt aan kracht om de fietsen nog een onderhoudsbeurt te geven. Ook voor de logistieke en mentale support is het goed dat er vrienden aan de zijlijn klaarstaan. We hebben er dus alle vertrouwen in dat we deze uitdaging tot een goed eind zullen brengen.”

De avonturen van de groep zullen te volgen zijn via https://www.facebook.com/BVCCyclingTeam/