Vrienden en familie steunen Eva met benefiet in strijd tegen kanker: “We blijven zoeken naar een mogelijke behandeling” Kristof Pieters

06 maart 2020

08u56 0 Melsele Een geschikte behandeling heeft ze nog niet gevonden maar Eva Scheers (39) geeft de strijd niet op tegen de verschrikkelijke ziekte die haar nu al negen jaar gegijzeld houdt. Omdat ze nu ook naar kankertherapieën in het buitenland kijkt, organiseren vrienden en familie op 14 maart een benefietfuif in jeugdhuis Togenblik.

Negen jaar geleden werd bij Eva Scheers voor de eerste maal borstkanker vastgesteld. Na een amputatie en intensieve chemotherapie kwam ze er echter terug bovenop. “Ik ben toen vijf jaar goed geweest en in die periode is ook ons dochtertje Pia geboren”, vertelt Eva. “Ik was volop bezig met mijn leven terug op te bouwen toen het noodloot opnieuw toesloeg. De kanker was teruggekeerd en dit keer was het een heel agressieve vorm. Ik ging regelmatig op controle maar bij jonge mensen kan de kanker soms heel erg snel opnieuw gaan woekeren. In mei 2018 kreeg ik te horen dat ik een ver gevorderd stadium zat.”

Strijd verder zetten

Eva wil de moed echter niet opgeven. “Ik ben van nature een vechter. De ene dag lukt dat al wat beter dan de andere. De voorbije maanden waren wel erg zwaar. Ik was enorm ziek en leed veel pijn, ondanks chemotherapie. Toen hoopte ik vooral dat ik mijn 40ste verjaardag nog zou halen. Nu heb ik een andere cocktail gekregen en voel ik me veel beter maar blijkt dat deze niet goed werkt tegen de kankercellen. Er zit dus niks anders op dan nog maar eens een andere combinatie te proberen.”

Eva schreef zich in voor meerdere experimentele studies maar tot nog toe werd ze voor geen enkele weerhouden. “Ik blijf echter verder zoeken. Dat ben ik niet alleen verplicht aan mezelf maar ook aan mijn gezin, familie en vrienden. Die hebben me in deze periode al ongelooflijk hard gesteund.”

Steun

Als ze in eigen land nergens meer geholpen kan worden, wil Eva de stap naar het buitenland zetten. “Niet dat daar nu een revolutionaire behandeling voorhanden is maar ik wil wel elke kans grijpen. Het wetenschappelijk onderzoek naar kankerbestrijding evolueert enorm snel. Ik hoop vooral dat ze voor mijn vorm van kanker een geschikte immunotherapie kunnen ontwikkelen. Ik heb intussen al contact gelegd met ziekenhuizen in Nederland en Duitsland. Iemand die ik ken is daar geholpen maar er hing wel een factuur van 250.000 euro aan vast. Mijn hoop is dus vooral dat ik in eigen land geholpen kan worden. Sowieso kost het een pak geld. Ik voel me nu vrij goed maar dat is enkel dankzij de voedingssupplementen die ik neem, zo’n 20 verschillende per dag. Dat loopt ook al snel op tot 700 euro per maand. Gelukkig kan ik op enorm veel steun rekenen. Mijn collega’s op het werk, Sepia in Beveren, hebben al verschillende acties op touw gezet, van verkoop van ontbijtboxen tot zelfs een carwash. Het geeft me niet alleen een financieel steuntje in de rug maar het zorgt ook altijd voor een emotionele oppepper.”

Benefiet

Vrienden en familie van Eva slaan nu opnieuw de handen in elkaar en organiseren op zaterdag 14 maart een fuif in jeugdcentrum Togenblik onder het toepasselijke motto ‘Let’s beat it!’. “Als Eva zo dapper blijft vechten, kunnen we zelf niet achterblijven”, klinkt het bij Leen Leysen, Sofie Van de Vyver, Kim Aroms, Lieselot & Yuna Heyrman, Daisy Van Hul, Sandra De Roeck en Sofie Heyndrickx. “We zijn ervan overtuigd dat Eva binnenkort de geschikte behandeling zal vinden en daarom willen we al de nodige fondsen bij elkaar krijgen. We hopen de zaal te vullen met 500 mensen. En wie er niet bij kan zijn, kan ook steunen. We hebben op facebook een inzamelactie lopen en een rekening geopend waarop iedereen een vrij bedrag kan storten. We vechten verder en alle hulp is hierbij welkom.”

Storten kan via rekening BE65 7370 4626 4696 – KREDBEBB

Meer info: https://www.facebook.com/donate/4135120753180929/2588260021395316/