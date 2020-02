Vredesactivisten halen slag thuis: schip met wapens komt niet naar haven, wel nieuwe Amerikaanse legertransporten op komst Kristof Pieters

02 februari 2020

12u19 1 Kallo Het schip Bahri Yanbu, dat wapens zou verschepen naar Saoedi-Arabië, zal dan toch niet passeren in de haven van Antwerpen. Vredesactivisten voerden zaterdag actie aan de poort van Katoen Natie aan de Hazopweg in Kallo. Ze halen hun slag dus thuis. Ook leden van Groen namen aan de actie deel en uitten eerder al hun bezorgdheid op de gemeenteraad van Beveren. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) wordt de gemeente wel op de hoogte gebracht van dergelijke transporten maar is het toezicht erop een taak van de hogere overheid.

Een vijftigtal sympathisanten van de vzw Vredesactie voerden zaterdagmiddag actie aan de poort van Katoen Natie in Kallo. Het protest verliep vreedzaam en ludiek. Er werd een wachthuisje opgetrokken en aan alle passerende vrachtwagenchauffeurs werd met een knipoog gevraagd of ze geen wapens vervoerden. De actie kwam er naar aanleiding van de aangekondigde komst van het schip Bahri Yanbu op 5 februari. Volgens de vzw Vredesactie heeft het schip wapens aan boord die voor Saoedie-Arabië bedoeld zijn. “Het schip was vorig jaar in mei al in de haven en we weten dat het de afgelopen twee jaar munitie en explosieven heeft geëxporteerd voor gebruik in de oorlog in Jemen. Er werd voor 53 ton aan explosieven en munitie opgepikt met bestemming Saoedi-Arabië”, zegt Bram Vranken van vzw Vredesactie.

Ook leden van Groen namen zaterdag deel aan de actie. Volgens Bevers fractievoorzitter Ann Vermeulen biedt de Vlaamse overheid onvoldoende garanties dat het wapendecreet wordt nageleefd. “De federale overheid moet de douane ook aansturen tot grondigere controles. De lokale overheid verklaart zich onbevoegd en zwijgt.” In de gemeenteraad vroeg Stijn De Munck naar de houding van het gemeentebestuur.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver wordt de gemeente wel op de hoogte gebracht maar is het de taak van de hogere overheid om toezicht te doen op de naleving van het wapendecreet. “Als er echter niks wordt geladen of gelost, is het een andere kwestie”, verduidelijkt hij. “Bovendien kan een stuk van de haven ook het statuut krijgen van tijdelijk militair domein. Dit gebeurde in januari vorig jaar. Toen kwam 12,5 ha van de terminal ICO even onder Amerikaanse bevoegdheid. Dit zal binnenkort trouwens opnieuw gebeuren. In het kader van de operatie ‘Atlantic Resolve’ komt er opnieuw een groot transport aan om troepen in het oosten van Europa af te lossen.”

Wat het wapentransport betreft naar Saoedi-Arabië, hebben de activisten hun slag wel thuisgehaald. Carl Leeman, chief risk officer van Katoen Natie, bevestigde dit weekend dat het schip Bahri Yanbu haar terminal niet zal aandoen. “Wij gingen voor alle duidelijkheid alleen maar vrachtwagens en stalen platen laden, niets militair. Maar de agentuur heeft nu laten weten dat de Bahri Yanbu toch niet zal komen”, zeg Leeman.

De vzw Vredesactie rageert opgelucht. “Het protest van de afgelopen weken heeft duidelijk gewerkt. Zowel op straat als in de rechtbank hebben we onze stem laten horen”, reageert Bram Vranken. “Wij gaan echter door met onze acties. De Bahri Yanbu mag dan tegengehouden zijn, de wapenexport naar Saoedi-Arabië gaat voort”.