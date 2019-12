Vrasenestraat krijgt noodverlichting Kristof Pieters

19 december 2019

17u31 4 Beveren Er komt eerstdaags noodverlichting in de Vrasenestraat. Omdat Fluvius nog niet meteen de nieuwe lichtarmaturen kan leveren, zal de gemeente noodverlichting aanbrengen op de meest donkere plekken in de winkelstraat.

De klachten over de erbarmelijke verlichting in de Vrasenestraat slepen al een tijdje aan. Het grote probleem zijn de vele bouwwerven in de Vrasenestraat. Er zijn een aantal gevels verdwenen waar normaal gezien verlichtingsarmaturen hingen. Er is verlichting op komst maar Fluvius heeft laten weten dat de planning vertraging heeft opgelopen. “Fluvius had een belofte gemaakt om dit nog voor het nieuwe jaar in orde te maken. Nu ze dit niet nakomen, is er beslist om noodverlichting te plaatsen op de donkerste stukken”, zegt schepen Filip Kegels (N-VA).

