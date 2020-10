Vrasene kreunt onder omleidingsverkeer van N450 Kristof Pieters

18u21 9 Vrasene/Melsele Het was voorspeld en het is ook uitgekomen. Het afsluiten van de op- en afrit van de E34 in Melsele heeft voor zware verkeersellende gezorgd in Vrasene. Zowel ’s ochtends als ’s avonds was het aanschuiven in het dorpscentrum en ook op de E34 was er een terugslag van de file.

De heraanleg van de N450 zit momenteel in een eindfase maar omdat de werf zich nu situeert op de talud van het viaduct is er geen omleiding meer mogelijk. Van maandag 5 oktober tot en met woensdag 11 november moet alle verkeer van en naar de E34 hierdoor via Vrasene. Het gemeentebestuur zag de bui al aankomen en liet daarom al een aantal ingrepen doen aan het kruispunt van de Brugstraat en de Nieuwe Baan. Concreet werden de voorsorteerstroken aan het kruispunt aangepast: om vanuit Beveren rechtdoor te rijden of linksaf te slaan moet men nu voorsorteren. Na afloop van de werken aan de N450 wordt deze aanpassing geëvalueerd. Ook werden de verkeerslichten anders afgesteld om meer verkeer te laten doorstromen. Ondanks deze maatregelen stond alles deze ochtend en avond volledig vast in Vrasene. Op de Nieuwe Baan stond het verkeer aan te schuiven vanaf de fruitveiling tot aan de verkeerslichten en ook op de Mosselbank was het filerijden tot aan het kruispunt.

Heel wat chauffeurs zoeken zich een alternatieve weg via de polder maar door het regenweer zijn de bermen in de Broekstraat en Nerenhoek intussen herschapen in een modderpoel en riskeren bestuurders zich vast te rijden.

Er was ook even verwarring rond het openbaar vervoer maar deze week kunnen de bussen van De Lijn de werf in Melsele nog wel passeren. Vanaf 13 oktober moeten ze echter eveneens de kilometerslange omleiding via Vrasene volgen.