Vrachtwagen rukt verlichting en camera’s af: Beverentunnel wellicht hele dag dicht Kristof Pieters

27 november 2019

08u49 18 Kallo Een vrachtwagen heeft woensdagochtend een enorme ravage aangericht in de Beverentunnel richting Nederland. De truck vervoerde enkele zogenaamde ‘flatbed containers’. Het bovenste exemplaar sloeg plots open en scheurde het plafond over een lengte van honderd meter open waardoor grote delen van de verlichting en camera’s naar beneden vielen.

Het ongeval is vermoedelijk veroorzaakt toen de vrachtwagen in een put in de weg reed waardoor het bovenste containerelement opensprong. Het stalen gevaarte schuurde over het tunnelplafond over een afstand van zo’n honderd meter. De schade aan de tunnelinfrastructuur is bijzonder groot. Grote delen van de verlichting en camera's aan het plafond zijn naar beneden gestort waardoor de veiligheid in de tunnel voorlopig onvoldoende kan gemonitord en gegarandeerd worden.

Verschillende diensten, die moeten instaan voor herstellingen, zijn opgetrommeld en bekijken de situatie. Er is nog geen prognose, maar verwacht wordt dat de tunnel de hele dag dicht zal moeten blijven.

Voor de ochtendspits in en rond de Waaslandhaven is het incident alvast een groot probleem. De politie zal straks het verkeer dat vast staat voor de tunnel, voorzichtig laten passeren. De rest moet de R2 verlaten via Waaslandhaven-Zuid. “Het verkeer achter de tunnel is gewoon stilgevallen en dat reikt al snel tot een eind op de E34", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Er is een lokale omleiding in de Waaslandhaven, maar ook daar sta je eigenlijk stil. We geven ook het alternatief van de R1 mee, maar daar staat ook al een lange file voor de Kennedytunnel. We raden dus vooral aan om de omgeving indien mogelijk te vermijden.”