Vrachtwagen rukt verlichting en camera’s af: Beverentunnel opnieuw geopend na dag van chaos Kristof Pieters

27 november 2019

08u49 34 Kallo Een vrachtwagen heeft woensdagochtend een enorme ravage aangericht in de Beverentunnel richting Nederland. De truck vervoerde enkele opklapbare containers. Het bovenste exemplaar sloeg plots open en scheurde het plafond over een lengte van 200 meter open waardoor grote delen van de verlichting en camera’s naar beneden vielen. Het ongeval veroorzaakte heel wat chaos op de weg. Intussen is de tunnel terug open voor verkeer.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.30 uur in volle ochtendspits in de tunnelkoker richting Nederland. Een vrachtwagen geladen met vier ‘flat rack containers’, dat zijn opklapbare containers voor speciale transporten, ramde over bijna 200 meter het plafond van de tunnel. Het incident werd veroorzaakt doordat een wand van de bovenste flat rack container plots omhoog geklapt was. De sloten die dit moeten verhinderen waren los geschoten. Dat was dan waarschijnlijk weer te wijten aan de erbarmelijke toestand van het wegdek in de tunnel. Op verschillende plaatsen zijn de betonplaten verzakt. Door een plotse schok sprong het containerelement echter open. Er waren wel geen spanriemen aangebracht als extra beveiliging.

Desastreuze gevolgen

De gevolgen waren alleszins desastreus. Het stalen gevaarte schuurde over het tunnelplafond over een afstand van zo’n 200 meter. De schade aan de tunnelinfrastructuur is bijzonder groot. Grote delen van de verlichting, kabels en camera’s aan het plafond waren naar beneden gestort, waardoor tunnel voor alle verkeer moest worden afgesloten. Eén voertuig raakte beschadigd door vallende brokstukken, een andere vrachtwagen kon net op tijd stoppen. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De brandweer, het Agentschap Wegen en Verkeer en een gespecialiseerde firma snelden ter plaatse om de grootste ravage op te ruimen. Die klus nam zo’n twee uur in beslag. Daarna kon het verkeer, dat in en voor de tunnel vast stond, passeren.

De Beverentunnel was bijna de hele dag afgesloten door het incident. Het verkeer moest de R2 verlaten ter hoogte van de afrit Waaslandhaven-Zuid en vervolgens de calamiteitenroute volgen via de Steenlandlaan naar de oprit Waaslandhaven-Noord. Dat zorgde ervoor dat ook in een deel van de Waaslandhaven het verkeer erg moeizaam verliep.

Tunnel weer open

Kort na 15 uur werd de tunnel weer opengesteld, maar er geldt wel een snelheidsbeperking van 50 km/uur. “De definitieve herstelling zal evenwel nog heel wat werk vragen en ’s nachts moeten gebeuren”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV. “Het is in het verleden nog wel al eens gebeurd dat een verlichtingsarmatuur beschadigd raakte door een loshangend zeil van een vrachtwagen, maar schade van deze omvang is ongezien. Het ongeval is bovendien gebeurd in het begin van de tunnel, waar ook de meeste verlichting hangt. De armaturen hangen op die plaats zes tot zeven rijen breed. Onze eerste aandacht ging uit naar de resterende armaturen. Die zijn gecheckt of ze nog voldoende vasthangen. Zo’n lichtbalk weegt tachtig kilogram en dat wil je niet bovenop je dak krijgen als je in de tunnel rijdt. Er werd tijdelijke noodverlichting geplaatst. Wanneer de definitieve herstellingen zullen gebeuren, is nog niet beslist.”