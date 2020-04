Vrachtwagen ramt afsluiting van transportbedrijf in Steenlandlaan, chauffeur mogelijk verblind door zon Kristof Pieters

19 april 2020

20u25 1 kallo In de Waaslandhaven is een vrachtwagen zondagavond tegen de afsluiting geknald van een transportbedrijf aan de Ketenislaan. De Tsjechische trucker reed op het T-kruispunt gewoon rechtdoor. Mogelijk was de chauffeur verblind door de laagstaande zon maar er zou ook alcoholintoxicatie in het spel zijn.

Toen de hulpdiensten arriveerden was er van de chauffeur van de vrachtwagen aanvankelijk geen spoor. Een tijdje later kwam hij met een collega dan toch opdagen. Omdat beide mannen geen Nederlands noch Engels spraken, verliep de communicatie bijzonder moeizaam. De chauffeur verklaarde dat hij verblind door de zon rechtdoor was gereden op het T-kruispunt. Hij reed daarbij in op de afsluiting van het transportbedrijf Roosens.

De vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Bij het ongeval scheurde een van de brandstoftanks van de truck open waardoor enkele honderden liters diesel wegstroomden. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken en brandstof op te kuisen die op het terrein van de transportfirma terecht kwamen. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en onderwierp de bestuurder aan een medische check-up. Hij hield geen verwonding over aan het ongeval maar werd wel door de politie meegenomen omdat er wellicht alcoholintoxicatie in het spel was.