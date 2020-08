Vrachtwagen op terrein van OMV Natie in Pareinpark gaat volledig in vlammen op Kristof Pieters

27 augustus 2020

23u15 0 Beveren In het Pareinpark in Beveren is donderdagavond een vrachtwagen volledig in vlammen opgegaan op de site van het bedrijf OMV Natie. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg op andere voertuigen en werkmateriaal.



Een getuige merkte omstreeks 21 uur rook, vlammen en enkele knallen op achteraan het bedrijf OMV Natie waar een aantal voertuigen en werkmateriaal opgeslagen staan. Bij aankomst van de massaal opgeroepen brandweer bleek het om een vrachtwagen te gaan die reeds volledig in brand stond. De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur oversloeg naar andere voertuigen waaronder een graafmachine. De brand ging gepaard met een zware rookontwikkeling, maar omdat er weinig wind stond steeg de rookpluim recht de hoogte in waardoor omwonenden er geen last van hadden. Na een 20-tal minuten blussen was de brand volledig onder controle. De oorzaak is niet gekend, er vielen geen gewonden.