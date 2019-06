Vrachtwagen in schaar op afrit van R2 PKM

12 juni 2019

18u25 2 Beveren Een vrachtwagen ging woensdagochtend in de schaar op het natte wegdek van de afrit Waaslandhaven-Zuid op de R2, komende van de E34. Het gevaarte ramde een stuk vangrail, schampte een verlichtingspaal en kwam dwars over de rijbaan tot stilstand.

Bij het ongeval scheurde de brandstoftank. Een aanzienlijke hoeveelheid diesel kwam daardoor in de riolering terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de vervuiling in te dijken. De chauffeur bleef ongedeerd. Door het ongeval moest het verkeer omrijden via de afrit Waaslandhaven-Noord om daarna om te keren op het ‘Hollands complex’. Dat zorgde daar voor heel wat extra verkeer met file tot gevolg. De geschaarde vrachtwagen werd getakeld en omstreeks 9.45 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt.