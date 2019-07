Vrachtwagen belandt tegen middenberm na klapband, lange file op E34 Kristof Pieters

08 juli 2019

16u42 0 Beveren Het verkeer op de E34 richting Antwerpen heeft maandagmiddag heel wat hinder ondervonden door een ongeval ter hoogte van de afrit Vrasene. Omstreeks 12.30 uur kreeg een vrachtwagen van een firma uit Kieldrecht af te rekenen met een klapband. Daardoor verloor de chauffeur de controle over het gevaarte waarna hij hard tegen de betonnen jersey op de middenberm knalde.

Zowel de middenberm als de vrachtwagen liepen schade op. Een personenwagen die net achter de vrachtwagen werd geraakt door de wegvliegende brokstukken. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De betrokken vrachtwagen liep wel zware schade op en moest getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan, die bezaaid lag met brokstukken, vrij te maken. Er ontstond een lange file die tot aan de oprit Stekene reikte. Omstreeks 14 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt en loste de file vrij snel op.

Eind vorig jaar had een vrachtwagen van dezelfde firma eveneens een klapband maar dan op de E17 in Waasmunster. Toen kantelde de truck. Dit gebeurde dit keer gelukkig niet omdat de vrachtwagen niet geladen was.