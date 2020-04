Voorzetgevel van nieuwbouw ingestort, bewoners komen er met de schrik vanaf Kristof Pieters

23 april 2020

12u59 1 Vrasene Aan de Provinciale Baan in Vrasene is donderdag een groot stuk van een voorzetgevel ingestort van een nieuwbouwwoning. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk.

De bewoners, een moeder met haar twee kinderen, waren thuis toen het incident gebeurde. Ze waren achterin de tuin toen ze plots werden opgeschrikt door een enorm lawaai. Ze dachten eerst dat er een ongeval was gebeurd in de straat maar toen ze vooraan poolshoogte kwamen nemen, zagen ze de ravage aan de eigen gevel. De brandweer kwam ter plaatse maar moest niet stutten. Aangezien het om een voorzetgevel gaat, is er geen instortingsgevaar voor het huis. Er werd wel een veiligheidsperimeter afgebakend. De bewoners hebben intussen een aannemer gecontacteerd om te bekijken wat er precies moet gebeuren.