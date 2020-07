Voorstel om in elke deelgemeente buitenfitness aan te leggen Kristof Pieters

10 juli 2020

15u31 0 Beveren De voorbije maanden zijn veel inwoners van Beveren beginnen wandelen, lopen en individueel sporten. Om dit verder te stimuleren heeft gemeenteraadslid Jeroen Verhulst (CD&V) bij het college een voorstel ingediend om de buitenfitness verder uit te breiden en geografisch te verspreiden naar andere deelgemeenten.

“Nu de lockdown achter de rug is en het normale leven min of meer hervat moeten we het momentum aangrijpen en al onze inwoners, ook diegene die daarvoor weinig aan sport deden, blijvend activeren en stimuleren om aan sport en beweging te doen”, vindt Verhulst. “Buitenfitness is hierbij een laagdrempelige, vrijblijvende en kosteloze vorm van sporten in de buitenlucht, waar zowel jong als oud gedurende het hele jaar door fysiek actief kunnen zijn.”

Momenteel is er enkel een buitenfitness in de sportzone van Beveren. Daar werd de voorbije maanden gretig van gebruik gemaakt omdat fitnesscentra en andere sportinfrastructuur gesloten waren.

De locatie van een buitenfitness is volgens Verhulst erg belangrijk, net als de toestellen en de inrichting. “Deze moeten uitnodigen tot een bezoek en het gebruik ervan”, legt hij uit. “Al zie ik daarin geen probleem, in elke deelgemeente hebben we ergens wel een geschikte omgeving voorhanden. Ik denk aan onze parken zoals het Haagmolenpark in Melsele of groenzones zoals de Melkader in Kallo. Er bestaan intussen

toestellen met verstelbare gewichten die niet van het toestel te verwijderen zijn. Ook een zogenaamde beweegbank (ipitup), een combinatie van een zitbank met beweegfuncties, is een geknipt voorbeeld.”

Het raadslid hoopt dat het college met dit voorstel op korte termijn op zoek gaat naar middelen en locaties.