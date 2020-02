Voorpost voert in gietende regen actie voor deur van asielcentrum Kristof Pieters

20 februari 2020

20u50 0 Beveren Een veertigtal militanten van het extreemrechtse Voorpost heeft donderdagavond actie gevoerd aan het nieuwe asielcentrum in Beveren. Dat gebeurde in de gietende regen. In tegenstelling tot een vorige actie in september was de opkomst dan ook vrij mager.

De eerste twaalf asielzoekers zijn donderdag toegekomen in het nieuwe opvangcentrum aan het Stationsplein in Beveren. In het voormalige belastingkantoor zullen in totaal 120 vluchtelingen hun intrek nemen.

Voorpost had opgeroepen om massaal aanwezig te zijn maar een stortbui besliste er duidelijk anders over. Het waren vooral de eigen militanten die de regen trotseerden. Burgemeester Marc Van de Vijver had beslist om de betoging te gedogen op voorwaarde dat het terrein van het opvangcentrum niet betreden werd. De actievoerders verzamelden eerst aan het Gravenplein. Normaal zou men te voet naar het station trekken maar door het slechte weer koos men uiteindelijk toch maar voor de wagen. De politie was aanwezig maar niet in grote getale. Even werd de sfeer iets grimmiger toen er Bengaals vuur werd afgestoken en de groep toch op het terrein van het opvangcentrum kwam staan. De politie moest echter op geen enkel ogenblik ingrijpen.