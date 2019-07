Voormalige kinderkledingzaak Baby Vanille onder de sloophamer Kristof Pieters

08 juli 2019

12u55 0 Beveren Op de hoek van de Grote Baan en de Spoorweglaan in Melsele is een aannemer gestart met de sloop van het hoekpand waar vroeger de gekende speciaalzaak voor baby- en kinderspullen ‘Baby Vanille’ gevestigd was. Er komt een complex van 15 appartementen in de plaats.

De winkel was sinds 1992 open en een gevestigde waarde in Melsele en omliggende gemeenten. In het najaar van 2018 stopte zaakvoerster Monique Hiel er na meer dan 25 jaar mee en ging de winkel dicht. Een projectontwikkelaar kocht het pand en de bijhorende grond met de plannen om er een gloednieuw appartementsgebouw op te trekken met plaats voor 15 appartementen en 1 of 2 winkelpanden op het gelijkvloers. De bouw daarvan zou nog in het najaar van start gaan. Voor het zover is, moet het huidige gebouw nog verder gesloopt worden. Tegen eind deze week zal het gebouw volledig tegen de vlakte liggen. Hiermee is een stukje dorpszicht definitief verdwenen. De naam zal wel verder leven, want de nieuwe residentie werd ‘Vanille’ gedoopt.