Voormalig politiekantoor onder de sloophamer Kristof Pieters

17 november 2019

15u52 4 Beveren Op de hoek van de Gravendreef en de Polenlaan gaat momenteel het voormalig politiecommissariaat onder de sloophamer. Enkele weken geleden pas verhuisde het korps van de politiezone Waasland-Noord naar de vlakbij gelegen nieuwbouw op het Gravenplein. De afbraak moet snel gaan, want de grond is nodig voor de afwerking van het nieuwe Administratief Centrum.

Hoewel pas 30 jaar oud, voldeed het oude commissariaat niet meer aan de behoeften van het fusiekorps. De gemeente liet een uitbreiding onderzoeken, maar verbouwen zou evenveel geld gekost hebben en men bleef zitten met de oude structuur van het gebouw. Daarom werd beslist om het politiecommissariaat te integreren in het nieuwe Administratief Centrum.

Het deel van de politiezone Waasland-Noord werd als eerste opgeleverd. Het korps is intussen verhuisd. Dat de sloop zo snel volgt, heeft alles te maken met het bouwprogramma van het Administratief Centrum. De vleugel die parallel loopt met de N70 staat al voor een groot deel overeind maar het resterende stuk zal op de grond komen waar tot nog toe het oude commissariaat stond. Hier komen de kantoren voor het personeel van de gemeentelijke administratie en het Sociaal Huis. De inkomhal met de dienstenmarkt zit intussen wel al in een eindfase. Er zal slechts één front office meer zijn waar men met alle vragen terechtkan. Boven de dienstenmarkt werd intussen ook al de aula opgetrokken waar de gemeenteraad zal plaatsvinden.

Verdieping zonder bestemming

De gemeente bouwt ook op de groei. Het complex telt in totaal zo’n 19.000 m2 aan vloeroppervlakte. Een volledige verdieping wordt casco opgeleverd en krijgt voorlopig nog geen bestemming. Met zo’n 1.500 personeelsleden is het gemeentebestuur één van de grootste werkgevers en dit aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Na de opening van het nieuwe AC eind 2020 zal onder meer het oude gemeentehuis maar ook nog enkele andere gebouwen verkocht worden. Er moeten ook nog een beslissing worden genomen over de parking op het Gravenplein. Vermoedelijk zal er toch gekozen worden voor een ondergrondse parking van twee verdiepingen. “Bij de eerste onderzoeken jaren geleden was er twijfel over de stabiliteit van de ondergrond maar intussen zijn er al heel wat nieuwe technieken beschikbaar”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). De grond tussen de brandweerkazerne en de bibliotheek wil de gemeente verkopen aan een projectontwikkelaar om er appartementen te realiseren. Het perceel was oorspronkelijk bedoeld voor een parkeertoren maar dat idee is dus verlaten.