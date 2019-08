Voormalig café van vermiste Jean Vercarre in Albert Panisstraat gesloopt Kristof Pieters

20 augustus 2019

13u36 3 Beveren Het hoekhuis aan de Albert Panisstraat en Bijlstraat in Beveren is door een aannemer gesloopt. Het bouwvallig pand stond al jaren leeg en was vroeger eigendom van de mysterieus verdwenen Jean Vercarre. In oktober 2016 werd er nog met man en macht naar zijn lichaam gezocht.

In 2016 hebben politie en parket tot driemaal toe gezocht naar de vermiste Jean Vercarre (68) in het leegstaand café op de hoek van de Bijlstraat en Albert Panisstraat. De man verdween in juni dat jaar zonder een spoor na te laten. De laatste keer werden de grote middelen ingezet bij de zoektocht. De Civiele Bescherming en het DVI kwamen in bijstand. De vloer in het vroegere café werd uitgebroken om te zoeken naar stoffelijke resten. Er werd echter niks gevonden.

De gemeente kocht het voormalig café dat al lang een doorn in het oog is van de buurt. Het verloederde pand ontsiert het drukke kruispunt op de invalsweg van Sint-Niklaas naar Beveren.

De werken duren vermoedelijk tot 30 augustus. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, is de Bijlstraat aan het kruispunt met de Albert Panisstraat afgesloten voor de werfzone en veiligheidsperimeter. Het enkelrichtingsverkeer in de Bijlstraat tussen de O.-L.- Vrouwstraat en het hoekhuis is tweerichtingsverkeer voor de duur van de werken. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen wel passeren langs het voetpad.