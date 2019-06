Voorlopig nog geen heraanplanting van bomen in Molenbeekvallei Kristof Pieters

04 juni 2019

18u51 2 Beveren Er zijn nog altijd geen heraanplantingen gebeurd in het landschapspark Molenbeek in Melsele. Een aannemer rooide in oktober 2017 een groot deel van de populieren. De gemeente wacht de resultaten af van een provinciale waterstudie, want mogelijk moet er meer water in de vallei gebufferd worden.

De populieren in het Molenbeekpark werden gerooid omdat ze een gevaar konden betekenen bij stormweer. Hiermee verdween wel een typisch dorpszicht in Melsele. Op de gemeenteraad peilde Ann Vermeulen (Groen) naar een stand van zaken. Ze kon zelf de waterstudie al eens inkijken en stelde toch wel enkele zorgwekkende scenario’s vast. “Er worden daarom een aantal suggesties gedaan om meer water te bufferen”, legt ze uit. “Dit kan in het Molenbeekpark, maar ook stroomopwaarts. In de studie staat wel duidelijk dat kleine maatregelen niet voldoende zijn.”

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is het voorbarig om nu al conclusies te trekken. “De studie is nog niet klaar. Een aantal scenario’s wordt nu nog verder onderzocht.” Van de Vijver twijfelt wel of het Molenbeekpark zich leent om nog meer water te bufferen. “Men kan misschien nog iets verder afgraven, maar niet tot onder het grondwaterpeil, want anders heeft zo’n bufferbekken geen nut. Het is dus best mogelijk dat een ingreep daar geen effect zal hebben. Het is dus onnodig nu al paniek te veroorzaken. Ik denk dat ingrepen op andere plaatsen meer effect hebben, zoals het verbreden van grachten en het inbouwen van schotten om water langer op te houden. We willen alleszins de bomen in het park terug aanplanten, maar wachten nog even verder af tot de studie meer duidelijkheid brengt.”

