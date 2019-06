Voorlopig geen fusie van Yellow Blue en KSK Beveren onder legendarisch stamnummer 2300 Kristof Pieters

14 juni 2019

16u49 0 Beveren Er komt voorlopig geen fusie tussen de voetbalploegen Yellow Blue en KSK Beveren. Beide clubs waren hiervoor naar het Belgisch Arbitragetribunaal voor de Sport (BAS) getrokken maar die heeft het verzoek ongegrond verklaard. Waasland-Beveren tekende verzet aan tegen het gebruik van het legendarische stamnummer 2300.

Sinds 2010, toen KSK Beveren de boeken moest neerleggen door financiële problemen, wordt er niet meer gevoetbald onder het stamnummer 2300. Althans niet door heren, wél door de vrouwen van KSK Beveren. Bij de start van fusieclub Waasland-Beveren werden daarover strikte afspraken gemaakt. Yellow Blue droomt echter al van bij de start van de club in 2011 om ooit terug te kunnen spelen onder het legendarische stamnummer 2300.

KSK Beveren en Yellow Blue Beveren werken al een aantal jaren intens samen en hebben vorig jaar besloten een fusieaanvraag in te dienen bij de Koninklijke Voetbalbond (KBVB). Volgens het scenario zou Yellow Blue intreden in de vzw KSK Beveren. De bedoeling was opnieuw een herenploeg op te starten onder het stamnummer 2300. Aangezien er tussen Waasland-Beveren en KSK Beveren in 2011 contractuele afspraken werden gemaakt omtrent de vzw en het stamnummer 2300, wou de KBVB niet over deze aanvraag beslissen. Zowel KSK Beveren als Yellow Blue tekenden beroep aan bij het Belgisch Arbitragetribunaal voor de Sport (BAS).

Waasland-Beveren is in deze procedure vrijwillig tussengekomen en heeft haar bezwaar tegen deze fusie kenbaar gemaakt door opnieuw te verwijzen naar de bestaande overeenkomsten. Het BAS heeft het hoger beroep van KSK Beveren en Yellow Blue ongegrond verklaard waardoor de fusie tussen beiden niet wordt goedgekeurd.

Clubs zetten strijd verder

Yellow Blue en KSK Beveren reageren ontgoocheld maar willen de strijd verder zetten. “KSK Beveren blijft tot de verbeelding van vele supporters spreken”, klinkt het. “Het is altijd onze doelstelling geweest om KSK Beveren ooit te doen herleven in al haar glorie. We slaagden er vorig jaar zelfs in om – voor het eerst in meer dan 20 jaar – KSK Beveren quasi schuldenvrij te maken na het doorlopen van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Hiermee verdwenen de grootste schuldeisers. Er werd er zelfs een dading getroffen in de gekende procedure tegen Jean-Marc Guillou.”

Volgens de twee clubs heeft de KBVB geen beslissing willen nemen en heeft die noch positief, noch negatief geoordeeld. “De reden hiervoor is echter het verzet van Waasland-Beveren. Bij het BAS heeft Waasland-Beveren zelfs de definitieve schrapping en inlevering van het stamnummer 2300 geëist. Die eis is gelukkig van tafel geveegd.”

Het stamnummer 2300 blijft dus in handen van KSK Beveren. Yellow Blue en KSK Beveren geven echter de strijd niet op en gaan de komende weken en maanden verder werken om hun doel te bereiken.