Voor wie dringend leesvoer nodig heeft: Bib Beveren organiseert contactloze afhaalservice Kristof Pieters

24 maart 2020

13u21 2 Beveren Bib Beveren en al haar vestigingen zijn omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus al zeker gesloten tot en met 5 april. Doordat heel wat mensen verplicht thuis zitten, is er echter heel wat vraag naar lees-, luister- en kijkvoer. De bib organiseert daarom een contactloze afhaaldienst.

Leners kunnen tijdens deze uitzonderlijke periode gratis maximum 10 materialen reserveren via https://beveren.bibliotheek.be/ of met een mail naar bibliotheek@beveren.be. Als de reservering klaarstaat, neemt de bib persoonlijk contact op om een afhaalmoment in Bib Beveren of Bib Kieldrecht af te spreken. Hierbij wordt elk fysiek contact vermeden. Er werd een afhaalkast geplaatst waar de materialen zullen klaarliggen.

De bib is dan wel gesloten, achter de schermen blijft het personeel uiteraard wel actief. Materialen met vervaldag tijdens deze sluitingsperiode, werden automatisch verlengd tot 20 april. Indien de sluitingsperiode verlengd wordt, past de bib de vervaldatum opnieuw aan. Men kan intussen wel geleende materialen steeds terugbrengen via de terugbrengschuif van de Bib Beveren (elke dag van 10 tot 17 uur) of via de inleverboxen aan de filialen in de deelgemeenten. Indien men al te laat was, wordt de boete ‘bevroren’ tijdens de sluitingsperiode.

Alle geplande bibactiviteiten tot en met 3 mei zijn afgelast. Op de Facebookpagina Bibliotheek Beveren worden er ook tips gegeven om uw dagen literair in te vullen