Volleybalclub Asterix Avo moet competitie na één match al stopzetten: “Niet alleen sportief, maar ook financieel zware klap” Kristof Pieters

12 oktober 2020

17u26 0 Beveren Het seizoen zag er veelbelovend uit voor damesvolleybalclub Asterix Avo. De eerste ploeg is in topconditie en keek al uit naar haar Europese campagne, maar na amper één match valt voorlopig het doek. Indoorsporten waar geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, zijn vanaf woensdag verboden. “Dit is een mokerslag”, zucht voorzitter Jan Bens. “In de eerste plaats sportief, maar ook financieel teren we op onze reserves.”

Terwijl de voetbalcompetitie volop bezig is, moet dertienvoudig Belgisch kampioen en vijftienvoudig bekerwinnaar Asterix Avo Beveren haar competitie al na één match stopzetten. De sportwereld schakelt vanaf woensdag namelijk over op code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. Een zware klap, want het seizoen zag er veelbelovend uit. Asterix Avo won afgelopen weekend haar eerste wedstrijd van de competitie in Liga A met een droge 3-0 zege. “Dit is een drama”, reageert voorzitter Jan Bens. “De ploeg draait bijzonder goed en de speelsters waren klaar om er dit seizoen een lap op te geven. Doordat er geen wedstrijden waren van de nationale ploeg was er veel tijd om te trainen. Iedereen is topfit en dan dit...”

200 leden getroffen

Asterix Avo is al bijna een kwarteeuw actief op Europees niveau, maar het is nog een vraagteken of die traditie dit jaar zal verdergezet kunnen worden. “We hebben nochtans een coronaplan uitgewerkt”, gaat Bens verder. “Maar anderhalve meter afstand houden, is bij onze sport natuurlijk onmogelijk. Trainen zou misschien nog gaan, maar dan alleen voor de opslag en niet voor het smashen. Competitie is echter uitgesloten. Dit betekent dus ook slecht nieuws voor onze 25 jeugdploegen. Tweehonderd leden zijn hierdoor getroffen. Normaal zaten we woensdag samen met de gemeente en de andere sportclubs om een coronabeleid uit te stippelen. Het is nu afwachten wat dit betekent voor de rest van het seizoen.”

Spaargeld op

Kantines mogen voorlopig nog openblijven, maar zonder competitie maakt dat voor Asterix Avo weinig verschil. “Financieel zitten we nu al door onze reserves heen”, geeft Bens toe. De club baat in concessie de cafetaria uit van het sportcomplex Beveren. “Dit is een van onze belangrijkste inkomsten. Het aantal bezoekers was echter al in vrije val door corona. Bovendien draaien we op vrijwilligers en hebben we geen personeel in dienst. Dit betekent dat we niet in aanmerking komen voor een sluitingspremie. We hopen dan ook dat de gemeente wat soepelheid aan de dag legt voor de concessievergoeding in deze tijden. Zeker als volleybal en gevechtssporten voorlopig verboden worden, want van alleen de badmintonclub kan de cafetaria niet draaien.”