Volleybal en Kubb ten voordele van Levensloop Beveren Kristof Pieters

04 oktober 2019

23u37 0 Beveren Levensloop Beveren draait op volle toeren en er staan verschillende sportieve activiteiten op het programma om de Levensloopcampagne te ondersteunen. Op zaterdag 5 oktober gaat de opbrengst van de eerste competitiematch van Asterix-AVO tegen VC Oudegem integraal naar Levensloop.

De match start om 20.30 uur in de topsporthal van Sportpark Beveren. Tickets in voorverkoop 5 euro bij http://www.asterix-avo.be en 8 euro aan de kassa. Tijdens de match zal de club de cheque met de opbrengst overhandigen aan Levensloop.

Op zaterdag 19 oktober wordt voor de eerste keer een kubbtornooi georganiseerd op het voetbalterrein achter de atletiekpiste in Sportpark Beveren van 18 tot 21 uur. Het Levensloopteam wordt hiervoor bijgestaan door het Melseelse kubbteam De Kubbezen. Alle leeftijden en niveaus zijn welkom. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro per persoon. Inschrijven kan via mail naar kubbezen@telenet.be. De eerste drie ploegen krijgen een leuke prijs.